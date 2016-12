Sportivo Tirolesa recibirá a Suardi en el inicio del Federal

1ra. Fecha - 05/02/2017 4ta. Fecha - 26/02/2017

GRAL. PAZ vs. ALTE. BROWN ALTE. BROWN vs. GRAL. PAZ

SP. COLONIA T. vs. SP. SUARDI SP. SUARDI vs. SP. COLONIA T.

2da. Fecha - 12/02/2017 5ta. Fecha - 05/03/2017

SP. SUARDI vs. GRAL. PAZ GRAL. PAZ vs. SP. SUARDI

ALTE. BROWN vs. SP. COLONIA T. SP. COLONIA T. vs. ALTE. BROWN

3ra. Fecha - 19/02/2017 6ta. Fecha - 12/03/2017

GRAL. PAZ vs. SP. COLONIA T. SP. COLONIA T. vs. GRAL. PAZ

SP. SUARDI vs. ALTE. BROWN ALTE. BROWN vs. SP. SUARDI

FUENTE: Ascenso del Interior

El primer clasificado jugará los cuartos de final de la subregión Córdoba (Segundo Play Off).

Los segundos y el mejor tercero, jugarán los octavos de final (Primer Play Off).

General Paz Juniors, equipo con rica historia a nivel de fútbol del interior es el único equipo que tiene un antecedente frente a Sp. Tirolesa en certámenes federales.

Por el Federal C 2016, compartieron la fase inicial junto con Dep. Colón.

Los dos enfrentamientos terminaron con triunfos del "Poeta".

En Colonia Tirolesa, el 7 de febrero, Juniors ganó su partido por 3 a 1 (Carlos Zelarayán marcó para el albirrojo).

Mientras que en Córdoba Capital, también fue victoria de Juniors, en un partido donde obtuvo su clasificación a la siguiente instancia.

El 28 de febrero, el resultado fue 3 a 0, en un partido donde los dirigidos por Pablo Vélez ya no tenían chances de seguir en el torneo.