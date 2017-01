Hoteles de la región con plena ocupación durante el Festival

El nivel de reservas en hoteles y posadas de la región alcanza el 92 por ciento durante el Festival de Doma y Folklore.

El primer fin de semana la ocupación fue del cien por ciento, según los registros de la Oficina Regional de Informes.

En tanto, en alojamientos alternativos varía el porcentaje de acuerdo a la categoría. La categoría A, que ofrece mejores servicios y que posee menor capacidad de plazas, tiene altos porcentajes de ocupación. Las reservas rondan en un 83% y el porcentaje de ocupación para el primer tramo del festival fue del 86%.

En el caso de las categorías que ofrecen menos servicios, la B y la C (casas compartidas, menos baños por persona, etc.), registraron una ocupación del 35% la C y el 25% la B.

Para lo que resta del festival, las reservas alcanzan el 22% para la B y el 14% para la C.