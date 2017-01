Provincial 2017: fecha y hora confirmada para el debut

La actividad futbolísitica local comenzará oficialmente este domingo en Villa del Totoral, con el enfrentamiento entre Juventud Sportiva y Agraria, por la primera fecha de la zona 1 del campeonato Provincial de fútbol.

El partido comenzará a las 18:15 hs, y será arbitrado por Fernando Rekers.

Los locales tendrán la dirección técnica de Nicolás "Luli" Vergara, quien reemplaza al doctor Enrique Ambrosini (es ayudante de campo de Héctor Conci en Dep. Colón).

Será su primera incursión en este torneo, y cuentan con el buen antecedente de su vecino Colón en el último Provincial (llegó a Cuartos de Final).

Su plantel tendrá la base que jugó la Temporada 2016, más la vuelta de algunos históricos del Tricolor, como Luciano Díaz y Daniel Vecchiet.

Por su parte, Agraria vuelve a jugar este torneo con la idea de tener un buen rodaje futbolístico de cara a la temporada liguera, donde tuvo un paupérrimo desempeño con la Primera División a pesar de ser campeón anual en Reserva.

Su técnico seguirá siendo José "Toti" Florez, un viejo conocedor de estos terrenos ya que fue quien dirigió a Colón de Totoral en su incursión en 2016.

¿CÓMO SE JUGARÁ EL TORNEO?

Ambos equipos son los únicos representantes de la Liga Regional Colón en este certamen, que contará con la participación de 24 equipos que serán divididos en seis zonas de cuatro.

Los restantes integrantes de la zona 1 son Sportivo Balnearia y FICE de Cruz del Eje, que también jugarán el domingo a las 19 en el noreste provincial.

Luego de la primera fase, con partidos de ida y vuelta (seis fechas), los dos primeros de la zona acceden a Octavos de Final.

Quien resulte tercero, deberá quedar entre los mejores cuatro en esa condición.

La segunda fase tendrá partidos de ida y vuelta, a eliminación directa y con definición por penales en caso de ser necesario. Finalizaría a finales del mes de abril.