Piden lomadas y más controles en Pedro Patat Sur

La calle Pedro Patat Sur fue pavimentada hace seis años y la obra cambió la vida de los vecinos de Tronco Pozo.

El tránsito creció notablemente para quienes quieren acortar camino para llegar a la ruta 9 y por ser una recta, la velocidad de los automovilistas es preocupante.

A pesar de algunas bandas sonoras colocadas en el pavimento, solo sueltan el pie del acelerador cuando llegan a algún vado.

Pero hay dos tramos peligrosos: desde la 124 hasta la 136 (1500 metros) y desde la 140 hasta el vado sobre el río Carnero (dos mil metros).

En Pedro Patat y 128 esta mañana ocurrió un accidente que alarmó a los vecinos.

“Está muy peligroso todo. La gente no se percata que hay casas, niños, que es un barrio y pasan a alta velocidad. Las bicicletas y motos no tienen por dónde ir, no hay banquina”, dijo una mujer que socorrió a las víctimas del hecho de tránsito.