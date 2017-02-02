Viví el Federal C 2017 por Radio Comunicar

TORNEO FEDERAL C 2017, PRIMERA FECHA
ASCENSO CÓRDOBA
ZONA 1
Domingo 5:
GENERAL PAZ JUNIORS vs. ALTE BROWN DE MALAGUEÑO 05/02/2017 17:00 Árbitro: ATORRI CRISTIAN LAUREANO CÓRDOBA Asistente 1: VILLALBA LAUTARO CÓRDOBA Asistente 2: BRAVO MARTIN ARIEL CÓRDOBA
SPORTIVO TIROLESA vs. SP. SUARDI 05/02/2017 20:00 Árbitro: ROCA MATIAS RAUL DEÁN FÚNES Asistente 1: GONZALEZ AZARIAS DEÁN FÚNES Asistente 2: ORTEGA DIEGO DEÁN FÚNES
ZONA 2
Domingo 5
ATL. CARLOS PAZ CÓRDOBA vs. DEP. COLON 05/02/2017 17:00 Árbitro: ASTUDILLO PABLO NICOLAS PASCANAS Asistente 1: BAZZOLI ANIBAL PASCANAS Asistente 2: LUDUEÑA LUCAS PASCANAS
RIVADAVIA CARLOS PAZ vs. TIRO FEDERAL COSQUIN 05/02/2017 17:00 Árbitro: BRONDO SILVA KEVIN JONATHAN JESÚS MARÍA Asistente 1: GALARZA LEANDRO JESÚS MARÍA Asistente 2: GUTIERREZ SIMON JESÚS MARÍA
FUENTE: ASCENSO DEL INTERIOR