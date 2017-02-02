Viví el Federal C 2017 por Radio Comunicar

Tiempo Deportivo 02/02/2017
Deportivo Colón y Sportivo Tirolesa debutarán este domingo en el torneo Federal C, y Radio Comunicar transmitirá en vivo ambos encuentros. Por tercer año consecutivo, la radio del fútbol local seguirá las alternativas de los equipos locales en el torneo más numeroso del fútbol nacional.
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TORNEO FEDERAL C 2017, PRIMERA FECHA

ASCENSO CÓRDOBA

ZONA 1

Domingo 5:

GENERAL PAZ JUNIORS vs. ALTE BROWN DE MALAGUEÑO 05/02/2017 17:00 Árbitro: ATORRI CRISTIAN LAUREANO CÓRDOBA Asistente 1: VILLALBA LAUTARO CÓRDOBA Asistente 2: BRAVO MARTIN ARIEL CÓRDOBA

SPORTIVO TIROLESA vs. SP. SUARDI  05/02/2017 20:00 Árbitro: ROCA MATIAS RAUL DEÁN FÚNES Asistente 1: GONZALEZ AZARIAS DEÁN FÚNES Asistente 2: ORTEGA DIEGO DEÁN FÚNES 

VENTA TIROLESA SUARDI

ZONA 2

Domingo 5

ATL. CARLOS PAZ CÓRDOBA vs. DEP. COLON 05/02/2017 17:00 Árbitro: ASTUDILLO PABLO NICOLAS PASCANAS Asistente 1: BAZZOLI ANIBAL PASCANAS Asistente 2: LUDUEÑA LUCAS PASCANAS  

RIVADAVIA CARLOS PAZ vs. TIRO FEDERAL COSQUIN 05/02/2017 17:00 Árbitro: BRONDO SILVA KEVIN JONATHAN JESÚS MARÍA Asistente 1: GALARZA LEANDRO JESÚS MARÍA Asistente 2: GUTIERREZ SIMON JESÚS MARÍA

VENTA CARLOS PAZ COLON

FUENTE: ASCENSO DEL INTERIOR

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