Deportivo Colón y un debut sobre césped sintético

Este domingo, el campeón Anual de la Liga local hará su presentación en el Federal C 2017 frente a Atlético Carlos Paz. Será en la Villa serrana, en el estadio Hermanos Pallaro, que cuenta con una superficie muy particular. Desde las 16:45 hs, será transmisión en vivo de Radio Comunicar.

Ubicado en el barrio La Cuesta, casi en el centro de Villa Carlos Paz, está enclavado el estadio Hermanos Pallaro.

Este escenario es la casa del Atlético Carlos Paz, primer rival del Dep. Colón en su sexta aventura en el torneo Federal C, la quinta categoria en importancia a nivel nacional.

La cancha del "Azzurro", donde alguna vez pasó Franco "Mudo" Vázquez (ex-Belgrano y Selección italiana), tiene una particularidad poco frecuente: desde el año 2014, posee césped sintético.

No obstante, el tipo de superficie no es el único escollo que debe atravesar el equipo caroyense en su debut en la zona 2 de la subregión Córdoba: Atlético fue uno de los protagonistas de la pasada edición de la Liga Cordobesa de Fútbol, y por ende obtuvo la plaza para participar por primera vez en un certamen nacional.

El equipo dirigido por Adrián Ferreyra tiene, entre otros jugadores destacados, a Andrés Galarraga, jugador con pasado en Talleres de Córdoba que le aporta recuperación y creación al mediocampo.

Sin embargo, el equipo de Héctor Conci, por presupuesto y calidad de refuerzos, es el gran candidato a quedarse con el liderazgo del grupo (que también integran Sportivo Rivadavia de Carlos Paz y Tiro Federal de Cosquín) y la clasificación directa a Cuartos de Final.

El partido comenzará a las 17 hs., y tendrá el arbitraje de Pablo Astudillo.

BAJAS SENSIBLES

Sí bien Héctor Conci no confirmó los once titulares, se espera que el equipo que ponga en cancha no difiera demasiado de la base que se quedó con el campeonato Anual en 2016.

De cara al encuentro del domingo, Conci tendrá la ausencia del santigueño Enzo Pérez, que debe cumplir dos fechas de suspensión productos de su expulsión ante Juventud Unida de Río Cuarto en el pasado Federal.

Además, por diversas molestias, están en duda los defensores Julio Moreyra (flamante incorporación), Lucas Schiariolli y el delantero Sebastián Arrieta.

Por otra parte, el debut del verde y blanco como local sería el domingo 12, ante Sp. Rivadavia.