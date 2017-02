Después de un año y medio, la Canasta Básica bajó de un mes a otro

En el comparativo entre diciembre 2016 y enero 2017, varios productos de la Canasta Alimentaria bajaron sus precios. La inflación de los últimos 12 meses es del 27 por ciento. En siete años, subió un 600%. Una familia necesita más de 12 mil pesos para no ser pobre.

En el primer mes de 2017, el Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP) constató una variación mensual de -0,87% en los precios de los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria (C.B.A.). Esta baja, aunque leve, no se presentaba desde junio 2015.



En términos interanuales (enero 2016 – enero 2017), la fluctuación que sufrió la canasta fue de 27,58%, el más bajo registrado durante un año.



“Si bien estas variaciones resultan notables –dice Mario Decara, si consideramos el incremento de la canasta desde enero 2009 hasta la fecha y según los relevamientos elaborados por el INEDEP, los valores se vuelven alarmantes, ya que registran un aumento global del 609,65%”.



El Defensor del Pueblo se expresó en referencia a que la C.B.A. de enero de 2009 costó $241,28 y la de enero 2017: $1.712,25. En tanto la Canasta Básica Total (C.B.T.) ascendió a $4.143,64.



Hoy, un hogar compuesto por dos adultos y dos niños en edad escolar, requirió $12.803,85 para no ser considerado pobre y necesitó $5.290,85 para no caer bajo la línea de indigencia.



De los cinco grupos de alimentos bajo análisis, tres registraron aumentos en enero: el rubro “Otros” 4,71% (destacándose el café común: 11,35%, azúcar: 8,12%, jugo para diluir: 5,03%, aceite mezcla: 3,85% y dulce de leche: 2,51%); “Harinas y Legumbres” 4,56% y “Huevos y Lácteos” 2,68%. En tanto registraron bajas: “Carnes” -3,48% y “Frutas y Verduras” -4,03%.



Al considerar el comportamiento individual y mensual de los productos que conforman la canasta, en enero se verificaron importantes bajas en el precio de: zapallo (-31,16%), mandarina (-9,79%), carnaza (-9,67%), tomate (-9,39%), zanahoria (-9,03%), pollo (-8,15%), molida (-6,63%), té (-6,41%) y batata (-6,16%).



Dentro de las subas del mes, se destacan: lechuga (19,44%), café común (11,35%), arvejas (9,22%), galletas dulces (8,51%), azúcar (8,12%), lentejas (7,67%) y cebolla (7,16%).



Al comparar los datos obtenidos en enero 2017 con los de enero de 2016 se observa una variación interanual de la canasta del 27,58%, siendo octubre el pico máximo de 2015/2016 con un 52,10% y enero el pico más bajo de 2016/2017 con un 27,58%.



En términos anuales, los aumentos más importantes se dieron en: aceite mezcla (140,14%); manzana (122,09%); batata (117,77%); sal gruesa (106,11%); sal fina (92,23%); polenta (88,97%); acelga (75,97%); queso fresco (55,90%); papa (53,42%) y lechuga (51,69%).