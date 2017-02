Para el abogado de Moyano, no hubo abandono de persona en el choque fatal de Villa Retiro

El abogado de Javier Moyano (35), el hombre que atropelló a un Peugeot 207 en Villa Retiro y provocó la muerte de dos personas y lesiones en otras dos, habló este mediodía en Radio Comunicar.

Se trata del Dr. Emilio Faraudo, que fue contratado por la familia Moyano para defender al involucrado del siniestro vial ocurrido el domingo a la mañana.

El letrado descartó que haya existido abandono de persona, tal como se indicaba desde los medios capitalinos cuando se conoció la noticia.

“Está imputado de homicidio culposo por las dos víctimas fatales y de lesiones culposas por los dos heridos. La causa está en la Fiscalía de la ciudad de Córdoba y mi cliente no ha sido indagado. Pero quiero aclara que nadie se ha fugado”, indicó en Tiempo de Noticias Segunda Edición.

Y explicó: “Una vez que llegó la autoridad policial, Moyano fue trasladado por un particular a un centro asistencial porque estaba malherido física y emocionalmente. Que no se hable de fuga porque eso no ha existido”.

Faraudo informó que el conductor está en libertad y que el mismo domingo se cumplimentaron los trámites de accidentología vial.

Sobre el causal del siniestro, dijo que “puede ser tan responsable puede ser él (por Myoano) o el conductor del otro vehículo”. “No lo sabemos hasta que no terminen las pericias técnicas”.

Además, dijo que al momento del análisis del caso, se consideran agravantes como “el resultado cuando hay más de dos víctimas fatales, cuando viola las reglas de transito, cuando se pasa un semáforo en rojo, marcha en contramano, velocidad superior a la permitida, si esta alcoholizado, o abandono de persona”.

Y agregó: “En este caso, el único agravante que puede darse es el del resultado por las dos muertes”

Asimismo dijo que uno de los vehículos se cruzó de carril y provocó la colisión.