Este domingo se juega la tercera fecha del Federal C

Tiempo Deportivo 15/02/2017
Los equipos locales en el torneo nacional ya tiene fecha, horario y ternas arbitrales para sus encuentros de la tercera fecha. Ambos serán visitantes: Dep. Colón, jugará a las 17 hs ante Tiro Federal de Cosquín, mientras que Sp. Tirolesa se juega la clasificación a las 17:30 hs ante General Paz Juniors.
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ZONA 1

Domingo 19

GENERAL PAZ JUNIORS vs SPORTIVO TIROLESA 19/02/2017 17:30 ESPAÑON DARIO FABIO BELL VILLE CALDERON FRANCO BELL VILLE GONZALEZ  CESAR BELL VILLE

ESCUCHALO POR FM 103.7 HOUSE STATION (PARA COLONIA TIROLESA), POR EL STREAMING DE AUDIO Nº 2 DEL PORTAL WEB DE RADIO COMUNICAR Y POR LA APP DE TIEMPO DEPORTIVO

SP. SUARDI vs. ALMIRANTE BROWN 19/02/2017 18:00 GORLINO ARIEL EDUARDO RAFAELA CARDOZO MAURO RAFAELA CEJAS RAUL ADRIAN RAFAELA

POSICIONES SEGUNDA FECHA ZONA 1

ZONA 2

Domingo 19

ATL CARLOS PAZ vs. RIVADAVIA 19/02/2017 17:00 GONZALEZ MATIAS SAN FRANCISCO CORNAGLIA ANGELO SAN FRANCISCO FERNANDEZ EMILIO SAN FRANCISCO

TIRO FEDERAL (COSQUIN)  vs. DEPORTIVO COLON 19/02/2017 17:00 ROMERA MARCOS CÓRDOBA BILLIONE CARPIO MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA MANSILLA LEANDRO CÓRDOBA

ESCUCHALO POR FM 90.7 RADIO COMUNICAR, POR EL STREAMING DE AUDIO Nº 1 DEL PORTAL WEB DE RADIO COMUNICAR, POR EL CANAL 907 DE LA IPTV DE LA COOPERATIVA Y POR LAS APLICACIONES MÓVILES "TIEMPO DEPORTIVO" Y "CANAL 907"

POSICIONES SEGUNDA FECHA ZONA 2

El primero de cada una de las zonas del Federal C zona Centro, subregión Córdoba, se clasifica a Cuartos de Final.

Los segundos y el mejor terceros, jugarán los Octavos de Final.

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