Este domingo se juega la tercera fecha del Federal C

ZONA 1
Domingo 19
GENERAL PAZ JUNIORS vs SPORTIVO TIROLESA 19/02/2017 17:30 ESPAÑON DARIO FABIO BELL VILLE CALDERON FRANCO BELL VILLE GONZALEZ CESAR BELL VILLE
ESCUCHALO POR FM 103.7 HOUSE STATION (PARA COLONIA TIROLESA), POR EL STREAMING DE AUDIO Nº 2 DEL PORTAL WEB DE RADIO COMUNICAR Y POR LA APP DE TIEMPO DEPORTIVO
SP. SUARDI vs. ALMIRANTE BROWN 19/02/2017 18:00 GORLINO ARIEL EDUARDO RAFAELA CARDOZO MAURO RAFAELA CEJAS RAUL ADRIAN RAFAELA
ZONA 2
Domingo 19
ATL CARLOS PAZ vs. RIVADAVIA 19/02/2017 17:00 GONZALEZ MATIAS SAN FRANCISCO CORNAGLIA ANGELO SAN FRANCISCO FERNANDEZ EMILIO SAN FRANCISCO
TIRO FEDERAL (COSQUIN) vs. DEPORTIVO COLON 19/02/2017 17:00 ROMERA MARCOS CÓRDOBA BILLIONE CARPIO MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA MANSILLA LEANDRO CÓRDOBA
ESCUCHALO POR FM 90.7 RADIO COMUNICAR, POR EL STREAMING DE AUDIO Nº 1 DEL PORTAL WEB DE RADIO COMUNICAR, POR EL CANAL 907 DE LA IPTV DE LA COOPERATIVA Y POR LAS APLICACIONES MÓVILES "TIEMPO DEPORTIVO" Y "CANAL 907"
El primero de cada una de las zonas del Federal C zona Centro, subregión Córdoba, se clasifica a Cuartos de Final.
Los segundos y el mejor terceros, jugarán los Octavos de Final.