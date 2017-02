Vuelve un histórico a la Liga Colón

Y un día volvió el fútbol a Independiente de Totoral.

Este miércoles, una de las instituciones más importantes del norte de Córdoba confirmó su participación en la Temporada 2017 de la Liga Colón.

Luego de doce años, los Diablos Rojos participarán de un certamen que los vio campeón en 1995.

De esta manera, Independiente se suma a Barrio San Cayetano de Río Ceballos como otra de las incorporaciones de una Liga local que comenzaría el sábado 25 de marzo.

A continuación, un poco de la historia de esta histórica institución que vuelve a abrirle las puertas a la redonda (fuente: Gastón Oller):

Un 5 de Febrero de 1933 hace 82 años nacía el Club Atlético Independiente de Villa del Totoral, e inmediatamente se afilio a la Liga Regional Colon para participar de sus campeonatos oficiales.



No eran épocas en que sobrara la plata, pero con mucho esfuerzo viajaba a Jesús María a competir con Falucho, Talleres y Ferro. Tuvo a lo largo del tiempo 8 participaciones en la Liga Regional Colon, 1933, 1934, 1944, 1947, 1948, 1949, 1950, 1995 y 2005. En la Liga Ischilin participo mayoritariamente.

En 1995 y para sorpresa de los pocos que conocían sus jugadores, Independiente salió Campeon del Apertura en forma invicta jugando 7 partidos, ganando 6 y empatando 1, con 20 GF y 6 GC. La Campaña fue la siguiente: 1* A 95’ el 11-06-95 Vs El Carmen de Montecristo V 4-2, 2* A 95’ el 18-06-95 Vs Falucho V 3-1, 3* A 95’ el 25-06-95 Vs Union Caroya L 5-1, 4* A 95’ el 02-07-95 Vs Sportivo Tirolesa V 2-0, 5* A 95’ el 09-07-95 Vs Pio Leon L 1-1, 6* A 95’ el 16-07-95 Vs Alianza Js Ma V 3-0, 7* A 95’ el 30-07-95 Vs Bochas L 2-1. En esta ultima fecha se consagro campeón ya que le llevaba 3 puntos a Pio Leon y con solo empatar conseguiría el titulo. Era una época donde a Sportivo Tirolesa nadie le pisaba el poncho en la Liga ni en Provinciales y se sintió tocado por este gran equipo de Independiente. El Clausura mostro las mismas condiciones pero solo perdió 2 partidos, uno con Tirolesa y el otro con Pio Leon. Al hacerse acreedor del Apertura Independiente y Tirolesa el Clausura disputaron dos finales. La primera el 04-10-95 en Tirolesa empatando 3 a 3 en partidazo. La segunda en Totoral, Tirolesa un 08-10-95 vencio 2 a 0 y se quedo con el titulo del año 1995.

Estos fueron los integrantes de esta gran campaña: Hubo solo 2 jugadores que tuvieron asistencia perfecta en los 16 partidos: el arquero Marcelo Angel Mamondes y el defensor Pedro Clemente Villafañe. El resto de los 28 jugadores utilizados. Juan Carlos Balverdi, Jose Eduardo Capdevila, Juan Carlos Balverdi, Daniel Domingo Lujan, Nicanor Paniagua, Renato D’Agata, Roque Ramirez, Hugo Angel Arreguez, Fabio Alberto Vergara, Alfredo Fabian Aguirre (capitán), Fernando del Valle Perez, Javier Adrian Sisneros, Eduardo Gervasoni, Carlo Antonio Aparicio, Hernan Cesar Lingua, Walter Gustavo Agüero, Ivan Ceferino Vivas, Sergio Morales, Ramon Angel Balverdi, Roberto Juarez, Alejandro Carlos Barbieri, Santos Juarez, Juan Marcelo Santillan, Pedro N Operti, Jorge Rogelio Guerrero, Abel Alejandro Quiroga y Cristian Vergara.

De los 40 goles convertidos 10 hicieron Hugo Angel Arreguez y Fabio Vergara, 6 Renato Dagata y Hernan Lingua, 2 Walter Agüero y Ramon Balverdi, y 1 para Alfredo Fabian Aguirre, Roque Ramirez, Nicanor Paniagua, y Juan Carlos Balverdi.

Ademas tuvo 4 participaciones en Provinciales, 90-91, 93-94, 94-95 Perdiendo la final de zona con Sportivo Brasil de Carlos Paz V 0-0 y L 1-3 y 96-97 siendo eliminado en Octavos de Final por Talleres de Las Acequias V 2-4 y L 0-6.

El primer jugador en firmar para Independiente el Registro de jugadores fue Ricardo Reyna un 30-08-33 con el numero de orden 673 y después le siguieron Alfredo Julio Marquez, Manuel Ramon Molina, Americo Reyna, Alejo Luis Velazquez, Victor Eduardo Vignal, Carlos Alberto Velazquez, Ignacio Pedro Fernandez, Nicanor Edmundo Ordoñez, Francisco Jose Lescano, Jose Francisco Quiroga, Carmen Enrique Mansilla, Mateo y Justiniano Reyna, Roberto Bernardino Gigena, Prudencio Diaz, Carlos Anacleto Palombini, Carlos Ceratto, Victor Buenaluque, Patricio Hipolito Bustos, Enrique Vivas, Carmen Gregorio Crespin, Luis Genaro Pacheco, Amalio Argentino Migotti, Cecilio Moya, Alejandro Gervasoni, Jose Virgilio Cortez, Bartolome Wenceslao Roldan, Horacio Martinez, Manuel Andres Villarreal, Miguel Angel Cadamuro, Roberto Lujan, Jose Aniano Quiroga, Miguel Angel Quinteros, Jesus Reinaldo Tissera, Celestino Gervasoni, Ramon Saturnino Barraza, Jose Florindo Diaz, Virginio Benito Reyna, Tomas Fenelon Basualdo, Buenaventura Suarez, Anibal Epifanio Perez, Juan Reyna, Antonio Ludueña y Juan Sanchez.

Con el paso del tiempo Independiente ha dejado de practicar fútbol organizado, otras expresiones han crecido en el seno del Rojo.