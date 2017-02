Falleció el reconocido fotógrafo Hugo Gremico

El reconocido fotógrafo Hugo Gremico falleció en las últimas horas a la edad de 93 años.

El velatorio será desde las 10 en la sala de la empresa Brandalisi de Colonia Caroya y serán trasladados a las 18 al Cementerio Parque.

Homenaje en vida.

Hace seis años, la Asociación ALEF realizó el primer concurso fotográfico con un homenaje a Gremico.

Nació en Lanus Oeste, Provincia de buenos Aires el 8 de Octubre de 1923.

Hijo de una familia muy humilde de inmigrantes: padre ucraniano de nombre Mauricio y madre de origen español, María del Carmen Rodríguez.

Su apellido originariamente -Grefmicov- fue deformado por su papá que adoptó el que la gente usaba: Gremico.

Tanto su padre como su madre llegaron de pequeños a Argentina, tiene un hermano menor.

Su oficio fue tornero mecánico; su pasión, la fotografía.

Desde la adolescencia trabajó con su tío de apellido Rodríguez realizando perforaciones en distintos puntos del país. Luego volvió a Buenos Aires.

Apenas pudo siendo muy joven, compró una maquina de fotos, su fiel compañera.

Desde siempre la imagen, las formas, las luces y las sombras ejercieron una fascinación sobre él.

En la década del 60 viajó a Cuba, con una especie de beca que aquel país daba en la época de la revolución, llevando técnicos para que trabajaran allí.

Ahí conoció a Leyla Hernández, una cubana con quien se casó. En la isla nació Estrella.

En 1970 regresó a Argentina con toda la familia. Vivió un tiempo en Buenos Aires y retomó el trabajo de las perforaciones con su tío que ya residía en Colonia Caroya.

Siempre estuvo acompañado de una cámara fotográfica como pasión, como hobby. Era una pasión heredada: su padre trabajó en los talleres Lumigton, dedicado a la realización de películas.

La situación económica no era buena para la familia, pero a la cámara nunca le faltaba película.

Gremico, como todos lo llamamos acá, no asistió a escuelas de fotografía, pero fue un entusiasta autodidacta, investigaba, leía y experimentaba cada nueva noción o idea innovadora, fascículos que existían sobre fotografía, él los compraba y leía, iba probando ángulos, luces y así se perfeccionó.

Como siempre andaba con la cámara, los compañeros de la fábrica le pedían que asistiera a sus fiestas familiares.

Él iba en su bicicleta y sacaba fotos. Rápidamente de boca en boca se difundió su fama de buen fotógrafo, el trabajo extra aumentaba.

Las discusiones familiares se daban porque su esposa quería realizar mejoras en la casa y don Gremico quería cambiar o renovar la cámara de fotos.





Y así de a poco el fotógrafo le fue ganando al mecánico, hasta que llegó a ser su fuente de ingresos y a pesar de ser un trabajo, nunca dejó de ser su hobby y cada vez que una imagen lo seducía, la capturaba.

Su dedicación exclusiva a la fotografía comienza en el año 1976 con 53 años.

Fueron muchos años en que la fotografía fue la premisa, pasando a segundo plano el aspecto familiar, sábados y domingos eran un torbellino de actividad social, a duras penas, Leila y Estrella lograron establecer un cartel grande que decía: lunes cerrado.

Otro cartel en la puerta del estudio fotográfico rezaba el horario de atención y “Accidentes a cualquier hora” y allí partía don Gremico acompañando a la policía que necesitaba de sus servicios.

Lo hizo hasta el 2005 cuando tenía 81 años.

Como él disfrutaba de la belleza de la Colonia, la fue retratando de a poco y con constancia. Sacar tantas fotos de Caroya, fue su manera de aquerenciarse, su forma para echar raíces y yo creo que al final lo logró.

Texto escrito por Marta Copetti para el homenaje de ALEF.

También fue entrevistado el año pasado para la revista Placeres Caroyenses.





Hugo y Leyla

Don Gremico y su esposa, nacida en Cuba, son caroyenses por adopción y agradecen el afecto que les brinda cada día la comunidad.

Hugo Mario Gremico, hijo de inmigrante ucraniano y española, nació en Lanus Oeste, Buenos Aires, el 8 de Octubre de 1923.

Leyla Hernández Echenique, el 15 de junio de 1930, en Cárdenas, un municipio de la provincia de Matanzas, en Cuba.

Desde joven, él trabajó de tornero mecánico, pero su pasión fue la fotografía, heredada de su padre, que trabajó en los talleres Lumigton.

Ella era ama de casa, aunque también fue secretaria y su período escolar lo hizo en EEUU.

En la década del 60´, Hugo viajó a Cuba gracias a una beca que aquel país daba en la época de la revolución porque necesitaba técnicos mecánicos.

En un colectivo, un día cualquiera en la isla, se unieron sus destinos: Gremico portaba unos discos de folklore argentino y Leyla sacó conversación.

Esa primera charla fue el inicio de la historia de amor: se casaron y tuvieron su única hija, Estrella.

En 1970, Hugo y su familia llegaron a Buenos Aires y después de un tiempo, recayeron en Colonia Caroya, donde trabajaba un tío.

Antes de ir a Cuba, Hugo ya conocía nuestra zona y el lugar lo atrapó al punto de elegirla para vivir gran parte de su historia.

Con el sueldo de mecánico fue comprando las cámaras y dispositivos y preparando el inolvidable estudio en el fondo de su casa.

Hugo, ¿Qué te gustaba fotografiar?

Lo que atrae a los fotógrafos son las cosas típicas de un lugar, las cosas cotidianas de la vida. Son incontables las fotos que saqué acá.

¿Cuál fue la mayor alegría de tu vida?

(Silencio…)

Hugo dirige la vista hacia su esposa un par de veces con una pícara sonrisa.

“Ella fue una gran satisfacción”, dice. Inmediatamente provoca la reacción de Leyla, que se levanta de la silla para abrazarlo. Llevan casi medio siglo de casados.

¿Y la mayor tristeza?

Nunca tuve momentos de tristeza, por suerte no.

¿Un amigo?

Amigos tengo muchos. Ninguno en particular, nombrar a uno sería injusto.

Leyla responde, con contundencia: “¡Toda la Colonia es amiga de él! Lo saludan como si fueses hermanos. Se vinculó de tal forma con el pueblo de la Colonia, que es uno más”.

¿Algún sueño incumplido?

“Y… el divorcio”, dice entre risas. “Es que no tenemos dinero pa´pagarlo”, agrega su mujer. “Hablando en serio, la vida no me ha decepcionado”, dice Gremico.

¿Qué les gusta de la Colonia?

El espíritu amistoso que tiene toda la población. Nos sentimos como en casa.

¿Y qué no te gusta?

No le encuentro lunares marcados. Tengo un nivel muy bueno de relación con la población. Se ajusta perfectamente a lo que quiero como sociedad. Estamos felices de estar acá.