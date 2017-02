Sportivo Tirolesa visita a General Paz Juniors

Tiempo Deportivo 18/02/2017 Santiago Torres

Desde las 17:30 hs. del domingo, Sp. Tirolesa jugará ante General Paz Juniors en la capital cordobesa por la tercera fecha de la zona 1 del Federal C 2017. El albirrojo no sumó puntos y, en caso de no ganar, verá complicadas sus posiblidades de pasar a la próxima instancia del certámen.