Así funcionarán los servicios por los feriados de Carnaval

Se vienen los feriados de Carnaval y algunos servicios estarán resentidos en Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate.

COMERCIO. Los negocios no abrirán el lunes y atenderán normalmente el martes.

SERVICIOS MUNICIPALES.

COLONIA CAROYA. La recolección de residuos será normal, al igual que el riego de calles. La recolección de residuos verdes será en la zona urbana Sur el lunes y martes. Mantenimiento de calles: dependiendo de las condiciones del tiempo. Cementerio: abrirá el lunes y martes en el horario de los domingos.

JESÚS MARÍA Recolección de residuos domiciliarios: Lunes / turno mañana: servicio normal Lunes/ turno noche: no habrá servicio Martes/ turno mañana: no habrá servicio Martes/ turno noche: normal. Servicio de Riego: Lunes: normal. Martes: no se prestará servicio. Servicio de recolección de verde / escombro: Lunes: normal. Martes: no habrá servicio. Predio de Disposición Final de Residuos: Lunes: normal. Martes: cerrado. Cementerio : abierto/ normal.

SINSACATE. El servicio de recolección de residuos durante todo el fin de semana largo será normal. No habrá atención en el dispensario.