¿Qué pasó antes y después del escándalo público de los Manseros Santiagueños?

Las repercusiones por el escándalo de Los Manseros Santiagueños continúan.

A lo que la mayoría ya vio en video, se le suma la declaración del locutor Andrés Boletta, que contó detalles de los momentos previos y posteriores a la presentación en el sector de camarines tras el momento bochornoso.

Cuando el grupo terminó de cantar Desde el Puente Carretero, Martín Paz quiso saludar a un nenito que estaba entre la gente.

Su padre Onofre lo frenó en un tono agresivo y le dijo: "Claramente será la última actuación de Martín Paz porque hoy lo voy a echar, es muy atrevido con su padre y desagradecido. Yo le di todo, y ahora me hace problemas por minas este guacho de m… No me importa que esto salga por radio y por televisión pero a partir de este momento no va a trabajar más con nosotros”.

Martín se retiró del escenario y se fue. Onofre y Alito quedaron solos cantando dos temas más y se despidieron.

Pero al llegar al predio del Festival, Onofre ya estaba alterado e insultó a los presentadores: "Son todos unos cu...", le dijo en la cara a Boletta, que no sabía si hablaba en serio o en tono de broma.

Contó que al presentar a Los Manseros, el mismo Paz (padre) lo retó y le cortó la improvisación.

"Además, después del tercer tema, dijo: `Hay que aguantar las cara de cu... que hay acá´y Martín, sin que salga en micrófono, le contestó `cortala porque me voy´, luego ocurrió lo que se ve en el video", relató.

Al bajarse Martín, quedaron Onofre y Alito. Cantaron dos temas más y se bajaron ante la atónita mirada de la gente.

En la carpa armada a modo de camarines, estuvieron una hora y media esperando porque nadie de la Municipalidad los quería llevar al Hotel.

"Un fanático se acercó a sacarse una foto y éste los terminó llevando. Los organizadores estaban muy enojados", concluyó el reconocido animador de festivales.

Video Día a Día