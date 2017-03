Suspenden clases en San Durí por una fumigación ilegal

El Jefe Comunal Gustavo Ripeloni intervino en una aplicación de herbicida en baldíos ubicados alrededor de la escuela. La Inspectora de Zona decidió que no se haga el período de ambientación para Primer Grado.

El Jefe Comunal de Colonia Vicente Agüero, Gustavo Ripeloni, confirmó esta mañana que los alumnos de Primer Grado de la escuela del pueblo no deberán asistir a las clases de ambientación.

La decisión se tomó después que ayer se constatara una fumigación en el lote central con un herbicida que se aplicó en sitios baldíos ubicados alrededor de la escuela.

"Fue a las 10 de la mañana. Los vecinos me avisan y me llegué al lugar y efectivamente estaban aplicando. Pedí la intervención del Ing. Agr. Eduardo Angulo y constatamos que no tenía ni permiso ni receta fitosanitaria, por lo que el acta seguirá su curso legal", indicó.

Ripeloni dio aviso a la Directora de la escuela y a la Inspectora de Zona y determinaron no empezar la actividad hasta el lunes 6 "por prevención".