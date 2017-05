Unas 28 mil personas estuvieron en el recital de La Renga

El show de La Renga se desarrolló sin ningún inconveniente, al menos hasta la desconcentración del público del interior del Anfiteatro.

Se calcula que entre 27 y 28 mil personas estuvieron presenciando el recital que comenzó a las 21 y se extendió hasta pasadas las 23.

Banderas de todos los tamaños y de numerosos lugares del país se exhibieron en las gradas del José Hernández, que volvió a sacudirse después de seis años. El pogo hizo vibrar las tribunas en la mayoría de las canciones.

La salida fue en orden: había una firme decisión de los rengueros de portarse bien para que Córdoba los siga recibiendo, a diferencia de otras provincias que no quieren recitales de rock.

En total hubo 158 micros de larga distancia y unas 60 traffics, todos estacionados en la Av. Juan B. Justo y alrededores, es decir que unas 9 mil personas (un tercio del total presente), emprende su regreso en las unidades especialmente contratadas para llegar a Jesús María.

El operativo policial se desarrolló con normalidad a excepción de algunos incidentes en el ingreso por calle Córdoba y 9 de Julio, donde algunos querían entrar sin el ticket. Hubo 400 efectivos distribuidos en toda la ciudad.

Sin embargo, las autoridades no quieren hacer el balance: "Hasta que no se vaya el último, el operativo no se termina", dijo el Crio. My. Daniel Barrera.

Creen que mañana habrá centenares de jóvenes deambulando por Jesús María hasta que emprendan el regreso a sus hogares.

Así estaba el Anfiteatro antes del inicio del espectáculo