Suspenden clases por olor nauseabundo en el Ipem 294

Lo confirmó a Fm Comunicar la directora de la escuela, Mónica Reyes. "No podemos encontrar dónde está el foco", dijo. Hasta que no se resuelva el inconveniente no habrá actividad en la institución. Hubo alumnos y docentes que se descompusieron.