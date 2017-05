Estar informado puede revertir la negativa a donar órganos

En el marco de las actividades programas por el Día Nacional de la Donación de Órganos, que se conmemora cada 30 de mayo, la directora del Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, Cristina Gómez, brindó una charla en la Biblioteca Sarmiento de Jesús María sobre la importancia de "conocer para donar".

En diálogo con la prensa, la especialista sostuvo que "falta información sobre el tema en la comunidad, pero también en los equipos de salud y en el sistema judicial". "Muchas veces no se conoce la ley y eso genera traspiés en el proceso de donación".

Aseguró además que "el desconocimiento forma fantasmas y miedos que no existen" y este es un factor que lleva, con frecuencia, a una respuesta negativa de los familiares de un paciente fallecido cuando son consultados por profesionales de la salud sobre la voluntad de donar los órganos. "Que la decisión de no donar no sea por miedo a lo desconocido", manifestó Gómez.

Al ser consultada sobre la ley del donante presunto, que rige en Argentina desde 2005, la profesional reconoció que "en algunos aspectos facilitó" pero al mismo tiempo resulta restrictiva.

Indicadores

Cristina Gómez indicó que en 2016 cayó la cifra de donantes, pero en los últimos meses de este año se registró un leve ascenso".

Según la cifra oficial del Incucai (lInstituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante ), actualmente hay 7999 pacientes que están a la espera de un trasplante.







Consultá si estás registrado como donante de órganos en Incucai.