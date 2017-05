Una decisión que salvó la vida de nueve personas

Mariela Raggio hoy vive con el dolor de haber perdido a su hijo de 17 años, la paz de saber que sus órganos salvaron nueve vidas, y el enojo de sus padres que no toleraron esa decisión de dar parte del cuerpo de su nieto muerto para ayudar a otros.

Franco Figueroa tenía 17 años cuando fue atropellado por un vehículo utilitario en calle Pedro Patat Sur, entre calle 128 y 132. Fue el 20 de marzo al mediodía.

“Cuando entró al Hospital, vi que no era él. Algo me dijo que no iba a salir. Fue raro. Entonces fui meditando la decisión sola, sin consultar a mis hijos. Cuando me dan el parte médico diciendo que su estado era irreversible, le dije a la Doctora que Franco era donante”, nos contó la mamá.

Germán, Macarena y Aldana, hermanos de “Huesito” –así le decían a Franco-, también son donantes.

Su padre, fallecido en un accidente laboral en el Aserradero Canale, fue quien inculcó a la familia a donar órganos y los jóvenes hermanos Figueroa están concientizados sobre el tema.

De hecho, el padre también era donante, pero sus familiares no hicieron los trámites en el dolor por la tragedia de hace seis años. “Estoy arrepentida de no haber influido más, porque sé que él así lo quería; ahora pude cerrar esa herida”, agregó Mariela.

Franco murió por el traumatismo de cráneo provocado por el impacto con el vehículo que lo embistió. Sus órganos estaban intactos.

Hace 20 días, el INCUCAI envió una carta a Mariela Raggio contando que las operaciones de ablación y trasplante habían sido todas exitosas. “Me dio una paz enorme y mis otros hijos se emocionaron mucho”, añadió.

Nueve personas en lista de espera recibieron los órganos de Franco. Un hombre de 55 años y con siete años de estado crítico, recibió el corazón. Una chica de 14 años que no veía desde hace seis años, recibió una córnea. Un nene de nueve, la otra. Los riñones fueron donados a una joven de 29 años y a un bebé. El hígado y hasta los huesos también formaron parte de la ablación horas después de su fallecimiento. “Donamos todo lo que se podía”, mencionó la mamá.

“Es un mensaje que mi hijo me deja, el de hacer un acto de amor hacia los demás. El dolor es muy miserable, no puedo convertirlo en un verdugo, pensar en él y que me cause dolor, sino saber que le dio vida a otras personas. Es un homenaje a un chico que amaba profundamente la vida”, reflexionó.

Los abuelos de “Hueso” no le perdonan a su hija Mariela que su nieto haya sido intervenido de tal forma para retirarle los órganos.

“Seguramente lo entenderán… o no”, mencionó con la fe en el cambio de mentalidad que necesita la sociedad para entender que cuando morimos ya no necesitamos los órganos.

Se trata de dar algo que no podemos usar nunca más para que otro que sí lo necesita pueda ser feliz.