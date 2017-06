"No me llamaron, pero quiero que haya un referente local en la lista"

El Intendente Brandán descartó, por ahora, que esté en la lista de precandidatos a Diputados por Unión por Córdoba.

El Vicegobernador Martín Llaryora, amigo del mandatario caroyense, encabezará la boleta del Justicialismo cordobés y quiere que el resto de los nombres que aparezcan sean intendentes de UpC del interior.

¿Será Brandán uno de ellos? "No me llamaron", respondió Gustavo Brandán.

"Voy a colaborar desde donde me toque, pero no está en mí disputar una diputación nacional. Los vecinos me pusieron en este lugar, pero insisto que debe haber un postulante de nuestra zona como Cambiemos lo está haciendo con Frizza. Espero que Unión por Córdoba haga lo mismo", respondió.