"La literatura es la única rebelión contra este mundo enloquecido"

Unión Nacional de Educadores de Nivel Inicial (UNADENI) desarrolla en Colonia Caroya el II Congreso Internacional “Construir una mirada educativa que respete al niño en su singularidad y sus posibilidades”.

Será hasta el domingo 11 de junio en el Bochas Sport Club, con una importante agenda de disertaciones y una variada exposición de libros y juegos para la primera infancia.

El ciclo de disertaciones comenzó con el Dr. Carlos Skliar, investigador del CONICET y del área de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

"Venimos a tratar de mostrar imágenes de la infancia ligadas a la literatura, que hoy es la única rebelión contra este mundo enloquecido. La literatura ofrece volver a la soledad, para que sea una virtud en vez de ser un problema y así defenderse del apuro y la prisa innecesaria. Mi función es crear un ambiente narrativo que nos permita salir de este mundo voraz", dijo.

Y agregó: "a los chicos no les echo ninguna culpa, debemos revisar los adultos lo que hicimos con el mundo. Hoy tenemos escuelas hipertecnologizadas y no me gustan nada. No hay maestros, no hay diálogo. El mundo queda dividido entre chicos con buena suerte y mala suerte y nuestro trabajo consiste en cambiar la suerte de la infancia".

Pidió revisar qué pretenden los padres de la escuela: "hoy la escuela es un corte de lo que la familia produce. Parece que tiene otro rumbo diferente al de la familia".

Cómo sigue el Congreso:

Sábado 10

09:00. Disertación del Prof. Javier Molina, Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Bellas Artes y Postgrado como “Experto en Educación Artística" por la Universidad Complutense de Madrid. Título: “Práctica y juego” y “Práctica y creatividad”.

11:30. Presentación del libro “Experiencias artísticas con instalaciones”, a cargo de Paulina Lapolla, María de los Ángeles Arce y Mariana Mucci.

14:00. Disertación del Lic. Néstor López, sociólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña actualmente en el IIPE-UNESCO Buenos Aires como Coordinador de Proyectos de Educación y Equidad. Título: “La educación inicial y la protección integral de derechos en la infancia”.

15:30. Disertación del Lic. Eduardo Corsi y Lic. Isabelino Siede sobre “Conversatorio: Las experiencias de infancia y la escuela como espacio de promoción de experiencias”. Corsi es Magister en Pedagogía de Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC, Licenciado en Educación por la Universidad de Quilmes y Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Rio IV. Siede es Doctor en Ciencias de la Educación (UBA), Licenciado en Ciencias de la Educación (UBA) y Profesor para la Enseñanza Primaria (ENNS N° 2 Mariano Acosta).

18:00. La Fundación Desafiarte presenta la charla “La inclusión a través del teatro y el arte”.

Domingo 11:

9:30. Disertación de la Dra. Maria Regina Ofele, Doctora en Philosophy en Psicología Educacional (Pacific Western University, CA, USA) y Master of Science en Psicología Educacional (Pacific Western University, CA, USA).

Título: “Diversidad, juego y encuentro”.

11:30. Acto de clausura.

UNADENI es una ONG gestionada por educadores que llevan adelante diferentes propuestas de capacitación, a cardo de profesionales de reconocida trayectoria, en su ámbito y atendiendo a las neceidades propias de la educación inicial.