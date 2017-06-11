Todos los resultados de la Maratón San Antonio de Padua

Deportes 11/06/2017
Matías Valor, atleta de Juarez Celman, fue el ganador de la competencia que se desarrolló en Colonia Caroya. Hizo 9 Km en 35´54". Hubo más de 330 personas inscriptas.
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Matias Valor en el momento de la llegada

Esta tarde se corrió la 9º Maratón San Antonio de Padua organizada por la Municipalidad de Colonia Caroya a través de la Escuela de Deportes y el Área de Cultura y Turismo.

Más de 330 personas se inscribieron para participar de todas las categorías, incluidas quienes hicieron la caminata.

La general de 9 Km fue ganada por Matías Valor, de Juárez Celman; mientras que en Femenino fue Dalila Sánchez, de Jesús María.

En la general de 5 Km el vencedor fue Matías Palacios de Río Primero y entre las mujeres fue Daniela Pavón de Jesús María.

 

RESULTADOS 9 KM

GENERAL

VALOR MATIAS - JUAREZ CELMAN 00:35:54
CARRANZA RICARDO - GUIÑAZU 00:36:15
PELOZO GUSTAVO - COLONIA CAROYA 00:36:19
OVIEDO, CARLOS - JESUS MARIA 00:36:19
CONCI ANGEL - CORODOBA 00:36:36
AVILA IVAN - ALTA GRACIA 00:36:38

 

MAYORES A FEMENINO

SANCHEZ DALILA - JESUS MARIA 00:43:08
BELLONE FRIAS, CARMEN 00:45:06
ROJAS, SOLEDAD - JESUS MARIA 00:46:20
MANSILLA YAMILA - JUAREZ CELMAN 00:46:44
CABANA, ANDREA - JESUS MARIA 00:46:48
VALDIVIESO, SUSANA VALERIA - JESUS MARIA 00:47:02

 

MAYORES B FEMENINO

FARIAS ROXANA - COLONIA CAROYA 00:54:58
CRAGNOLINI FLAVIA ANDREA - CORDOBA 00:59:28
REDIN, MARIA LAURA - JESUS MARIA 01:01:26

 

MAYORES A MASCULINO

VALOR MATIAS JUAREZ CELMAN 00:35:54
PELOZO GUSTAVO COLONIA CAROYA 00:36:19
OVIEDO, CARLOS JESUS MARIA 00:36:19
MADERS, GUILLERMO JESUS MARIA 00:36:49
MOLINA DIAZ, LUCAS JESUS MARIA 00:36:49
MORALES, FERNANDO JESUS MARIA 00:37:12

 

MAYORES B MASCULINO

FARIAS RODRIGO COLONIA CAROYA 00:38:25
GALLI HECTOR VILLA DEL TOTORAL 00:38:49
FACHINELLO RAFAEL MENDOZA 00:40:46
GARCIA RUBEN COLONIA CAROYA 00:42:10
BARRERA ALEJANDRO CORDOBA 00:47:28
ALIENDRO, GUSTAVO COLONIA CAROYA 00:47:49

 

MAYORES C MASCULINO

CAMINOS PABLO COLONIA CAROYA 00:38:27
LEAL ANDRES ASCOCHINGA 00:40:05
CAMPO FRANCISCO COLONIA CAROYA 00:40:23
LUIS BUSTO COLONIA CAROYA 00:42:07

 

MAYORES D MASCULINO

AVILA IVAN ALTA GRACIA 00:36:38
GUZMAN ROBERTO JUAREZ CELMAN 00:37:22
PINEDA JUAN MANUEL LA CALERA 00:43:18
CONCI, PEDRO COLONIA CAROYA 00:46:54

 

MAYORES E MASCULINO
CARRANZA RICARDO GIÑAZU 00:36:15
CONCI ANGEL CORDOBA 00:36:36
RUIZ PABLO JOSE CORDOBA 00:39:06
ALTASIERRA, JUAN CARLOS JESUS MARIA 00:46:22
ROMERO, ROBERTO COLONIA CAROYA 00:54:21

 

MAYORES F MASCULINO

GAUNA MARIO CORDOBA 00:46:50
ZARATE CARLOS ASCOCHINGA 00:47:30
FABIAN SCIARA SINSACATE 00:49:20
TEJERINA CARLOS CORODOBA 00:57:54

 

RESULTADOS 5 KM

GENERAL
MATIAS PALACIOS RIO PRIMERO 00:17:42
PABLO PALACIOS RIO PRIMERO 00:17:46
URBANO SERGIO JESUS MARIA 00:18:35
FRANCO GALLO JESUS MARIA 00:18:46
CRISTIAN FERRERO VILLA DEL TOTORAL 00:18:55
ALEJANDRO VASQUEZ COLONIA CAROYA 00:19:02

 

CATEGORÍA JUVENILES MASCULINO

MATIAS PALACIOS RIO PRIMERO 00:17:42
PABLO PALACIOS RIO PRIMERO 00:17:46
FRANCO GALLO JESUS MARIA 00:18:46
CRISTIAN FERRERO VILLA DEL TOTORAL 00:18:55
ALEJANDRO VASQUEZ COLONIA CAROYA 00:19:02
ENZO CARO JESUS MARIA 00:19:16

 

CATEGORÍA JUVENILES FEMENINO

ROMERO LUCIA JUAREZ CELMAN 00:22:58
DALILA COLELLA COLONIA CAROYA 00:30:18
PALOMA SANCHEZ CORODOBA 00:30:18

 

VETERANOS D

CELIZ MIGUEL ALTA GRACIA 00:22:17
DANIEL BARIZONE CORDOBA 00:24:42
BITANCURT IVO JOSE JESUS MARIA 00:27:03

 

VETERANOS E

JUAREZ ADUARDO VILLA DEL TOTORAL 00:24:35
PINEDA JOSE CORDOBA 00:27:13

 


PROMOCIONAL FEMENINO

PAVON DANIELA JESUS MARIA 00:22:41
GISELA MARCHE 00:24:00
SAVAN ANDY JESUS MARIA 00:24:27

 

PROMOCIONAL MASCULINO

URBANO SERGIO JESUS MARIA 00:18:35
OLMOS PABLO COLONIA CAROYA 00:19:36
BALMACEDA VICTOR JESUS MARIA 00:20:06
TOLABA ARTURO JESUS MARIA 00:20:09
ESPINOLA ALCIDES COLONIA CAROYA 00:20:13
SALIS YAMIL COLONIA CAROYA 00:20:23

Ariel Roggio

Periodista

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