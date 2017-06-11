Todos los resultados de la Maratón San Antonio de Padua

Esta tarde se corrió la 9º Maratón San Antonio de Padua organizada por la Municipalidad de Colonia Caroya a través de la Escuela de Deportes y el Área de Cultura y Turismo.
Más de 330 personas se inscribieron para participar de todas las categorías, incluidas quienes hicieron la caminata.
La general de 9 Km fue ganada por Matías Valor, de Juárez Celman; mientras que en Femenino fue Dalila Sánchez, de Jesús María.
En la general de 5 Km el vencedor fue Matías Palacios de Río Primero y entre las mujeres fue Daniela Pavón de Jesús María.
RESULTADOS 9 KM
GENERAL
VALOR MATIAS - JUAREZ CELMAN 00:35:54
CARRANZA RICARDO - GUIÑAZU 00:36:15
PELOZO GUSTAVO - COLONIA CAROYA 00:36:19
OVIEDO, CARLOS - JESUS MARIA 00:36:19
CONCI ANGEL - CORODOBA 00:36:36
AVILA IVAN - ALTA GRACIA 00:36:38
MAYORES A FEMENINO
SANCHEZ DALILA - JESUS MARIA 00:43:08
BELLONE FRIAS, CARMEN 00:45:06
ROJAS, SOLEDAD - JESUS MARIA 00:46:20
MANSILLA YAMILA - JUAREZ CELMAN 00:46:44
CABANA, ANDREA - JESUS MARIA 00:46:48
VALDIVIESO, SUSANA VALERIA - JESUS MARIA 00:47:02
MAYORES B FEMENINO
FARIAS ROXANA - COLONIA CAROYA 00:54:58
CRAGNOLINI FLAVIA ANDREA - CORDOBA 00:59:28
REDIN, MARIA LAURA - JESUS MARIA 01:01:26
MAYORES A MASCULINO
VALOR MATIAS JUAREZ CELMAN 00:35:54
PELOZO GUSTAVO COLONIA CAROYA 00:36:19
OVIEDO, CARLOS JESUS MARIA 00:36:19
MADERS, GUILLERMO JESUS MARIA 00:36:49
MOLINA DIAZ, LUCAS JESUS MARIA 00:36:49
MORALES, FERNANDO JESUS MARIA 00:37:12
MAYORES B MASCULINO
FARIAS RODRIGO COLONIA CAROYA 00:38:25
GALLI HECTOR VILLA DEL TOTORAL 00:38:49
FACHINELLO RAFAEL MENDOZA 00:40:46
GARCIA RUBEN COLONIA CAROYA 00:42:10
BARRERA ALEJANDRO CORDOBA 00:47:28
ALIENDRO, GUSTAVO COLONIA CAROYA 00:47:49
MAYORES C MASCULINO
CAMINOS PABLO COLONIA CAROYA 00:38:27
LEAL ANDRES ASCOCHINGA 00:40:05
CAMPO FRANCISCO COLONIA CAROYA 00:40:23
LUIS BUSTO COLONIA CAROYA 00:42:07
MAYORES D MASCULINO
AVILA IVAN ALTA GRACIA 00:36:38
GUZMAN ROBERTO JUAREZ CELMAN 00:37:22
PINEDA JUAN MANUEL LA CALERA 00:43:18
CONCI, PEDRO COLONIA CAROYA 00:46:54
MAYORES E MASCULINO
CARRANZA RICARDO GIÑAZU 00:36:15
CONCI ANGEL CORDOBA 00:36:36
RUIZ PABLO JOSE CORDOBA 00:39:06
ALTASIERRA, JUAN CARLOS JESUS MARIA 00:46:22
ROMERO, ROBERTO COLONIA CAROYA 00:54:21
MAYORES F MASCULINO
GAUNA MARIO CORDOBA 00:46:50
ZARATE CARLOS ASCOCHINGA 00:47:30
FABIAN SCIARA SINSACATE 00:49:20
TEJERINA CARLOS CORODOBA 00:57:54
RESULTADOS 5 KM
GENERAL
MATIAS PALACIOS RIO PRIMERO 00:17:42
PABLO PALACIOS RIO PRIMERO 00:17:46
URBANO SERGIO JESUS MARIA 00:18:35
FRANCO GALLO JESUS MARIA 00:18:46
CRISTIAN FERRERO VILLA DEL TOTORAL 00:18:55
ALEJANDRO VASQUEZ COLONIA CAROYA 00:19:02
CATEGORÍA JUVENILES MASCULINO
MATIAS PALACIOS RIO PRIMERO 00:17:42
PABLO PALACIOS RIO PRIMERO 00:17:46
FRANCO GALLO JESUS MARIA 00:18:46
CRISTIAN FERRERO VILLA DEL TOTORAL 00:18:55
ALEJANDRO VASQUEZ COLONIA CAROYA 00:19:02
ENZO CARO JESUS MARIA 00:19:16
CATEGORÍA JUVENILES FEMENINO
ROMERO LUCIA JUAREZ CELMAN 00:22:58
DALILA COLELLA COLONIA CAROYA 00:30:18
PALOMA SANCHEZ CORODOBA 00:30:18
VETERANOS D
CELIZ MIGUEL ALTA GRACIA 00:22:17
DANIEL BARIZONE CORDOBA 00:24:42
BITANCURT IVO JOSE JESUS MARIA 00:27:03
VETERANOS E
JUAREZ ADUARDO VILLA DEL TOTORAL 00:24:35
PINEDA JOSE CORDOBA 00:27:13
PROMOCIONAL FEMENINO
PAVON DANIELA JESUS MARIA 00:22:41
GISELA MARCHE 00:24:00
SAVAN ANDY JESUS MARIA 00:24:27
PROMOCIONAL MASCULINO
URBANO SERGIO JESUS MARIA 00:18:35
OLMOS PABLO COLONIA CAROYA 00:19:36
BALMACEDA VICTOR JESUS MARIA 00:20:06
TOLABA ARTURO JESUS MARIA 00:20:09
ESPINOLA ALCIDES COLONIA CAROYA 00:20:13
SALIS YAMIL COLONIA CAROYA 00:20:23