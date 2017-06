Vóley: Alianza terminó el Apertura con un triunfo

El equipo de Primera División del Vóley de Alianza Jesús María terminó de la mejor manera la fase regular del Apertura de la Liga de Honor local, luego de vencer por 3 a 0 a Municipalidad de Dean Funes en su estadio de calle Abel Figueroa.

Los parciales fueron de 25-11, 25-11 y 25-16.

De esta manera, los Potros finalizaron la fase regular de la categoría principal con siete victorias y cuatro derrotas, ganando 25 sets y perdiendo 15.

Este miércoles, las divisiones menores competitivas (Sub 17, Sub 19 y Sub 23) recibirán al equipo del noroeste provincial, a la espera de saber cuál será la posición final de Alianza de cara a los Play-Off.

¿Cómo continua el certamen? los doce participantes de la División de Honor jugarán series de eliminación directa, donde se enfrentarán con las cuatro divisiones principales.

Todas las series de Playoff tendrán partidos de ida y vuelta, con desempate en cancha del mejor clasificado en caso de empate de puntos (Mayores, Sub 19 y Sub 23 dan tres puntos por victoria, mientras que Sub 17 da dos).

Para la serie de eliminación directa, los equipos se ordenarán de acuerdo a la ubicación en cada categoría.

Hasta la novena fecha, Alianza se estaba en la sexta posición de dicha tabla.

Del quinto al duodécimo puesto jugarán desde la Primera Fase ( semana del 24 de junio), empezando los primeros cuatro ubicados en la Segunda Fase (1 de Julio).

Luego, se jugarán las semifinales (5 y 19 de agosto) y finales (26 de agosto y 2 de septiembre).

Además, en septiembre se jugarán torneos Super 4 para dirimir las posiciones finales por categoría.

En octubre, comenzará la disputa del torneo Oficial (una sola rueda, sin Play-Off).