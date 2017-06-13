Karting: Laura Pautasso se destacó en la Tercera del Provincial

Tiempo Deportivo 13/06/2017
Por segunda vez consecutiva, la piloto local ganó en la categoría 150 Libre en la tercera fecha del campeonato cordobés de Karting sobre Asfalto. La carrera se desarrolló en el Kartódromo Héctor "Pirín" Gradassi. Fueron parte de la competencia 80 pilotos. La cuarta fecha será en el mes de julio.
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Foto: Diego Trubba

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María Laura Pautasso

Ganadora Categoría 150 Libre

Tercera fecha campeonato provincial de Karting sobre Asfalto

Todos los podios:

150 Cadetes:

MORILLO AGUSTIN
IVELLI JOAQUIN
PATERNO FACUNDO

150 Graduados:

PEDRON-PROSDOCIMO
POLAKOVICH-REDOLFI
MONTENEGRO-PETELLIN

150 Libre:

PAUTASSO MARIA LAURA
HUZULIAK JONATHAN
SAQUI CARLOS

150 Menores:

MILQUEVICH NICOLAS
ALISI STEFANO
MENICHETTI MILAGROS

Monomarca Infantil:

GARAY DIEGO
FAUSTO ARAUDO
RAP LUANA

Pre Junior:

PAREDES JERONIMO
CORREA ALVARO
BALMACEDA IGNACIO

Promocional:

HERNANDEZ MAXIMO
LARRETEGUY DANIEL
MARTIN MAXIMILIANO

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