Karting: Laura Pautasso se destacó en la Tercera del Provincial

Tercera fecha campeonato provincial de Karting sobre Asfalto
Todos los podios:
150 Cadetes:
MORILLO AGUSTIN
IVELLI JOAQUIN
PATERNO FACUNDO
150 Graduados:
PEDRON-PROSDOCIMO
POLAKOVICH-REDOLFI
MONTENEGRO-PETELLIN
150 Libre:
PAUTASSO MARIA LAURA
HUZULIAK JONATHAN
SAQUI CARLOS
150 Menores:
MILQUEVICH NICOLAS
ALISI STEFANO
MENICHETTI MILAGROS
Monomarca Infantil:
GARAY DIEGO
FAUSTO ARAUDO
RAP LUANA
Pre Junior:
PAREDES JERONIMO
CORREA ALVARO
BALMACEDA IGNACIO
Promocional:
HERNANDEZ MAXIMO
LARRETEGUY DANIEL
MARTIN MAXIMILIANO