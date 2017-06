El hallazgo fue debajo de un árbol tras excavar medio metro

El Jefe de Departamentales Norte, Crio. Félix Quinteros, indicó que efectivos de la Departamental Colón hallaron la punta de una zapatilla de color negro y que la Justicia convocó a Policía Judicial para seguir excavando. Confirmó que ese campo no se había rastrillado antes.

El Crio. Félix Quinteros brindó más detalles del rastrillaje que esta mañana dio con el cuerpo de una persona, aunque declaró que solamente se encontró una zapatilla enterrada.

Fue en un campo ubicado en la ruta 60 a la altura del Km 789 antes de llegar a Villa Gutierrez. Es propiedad de la familia Sbiglio, pero no tendría relación de parentezco (aunque sí comercial) con la familia Cadamuro, según la autoridad.

"Es una chacra de rastrojos de maíz. Debajo de un árbol de gran tamaño se hicieron excavaciones, en un pozo de medio metro se encontró la punta de una zapatilla de color negro inmediatamente llamamos a la Fiscalía, que convocó a Policía Judicial", declaró.

El hallazgo fue a las 9:30.

"Yo quiero ser mesurado. Estando presente ahí solamente vimos una punta de una zapatilla sujeta al piso, no sabemos si hay alguna otra cuestión. Cuerpo no vimos. Hay que continuar con esa excavación y posiblemente se pueda encontrar un cuerpo o no", añadió.

sin embargo, en Fiscalía indicaron que se trata del cuerpo de una persona.

Quinteros confirmó que la zona no había sido rastrillada anteriormente: "Recién hoy entramos bajo la directiva del Fiscal, pero ese sector fue sobrevolado la semana pasada".

Al respecto de la investigación dijo que "nunca se dejó de buscar",

"El fiscal fue prolijo en su labor. Todos los elementos nos llevaron a recibir la directiva de chequear estos lugares", concluyó.