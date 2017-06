Conocé todas las propuestas deportivas del fin de semana en nuestra zona

El fin de semana nuestra zona estará repleta de eventos deportivos. Las distintas disciplinas comenzarán a desarrollarse desde esta noche.

Cronogramas:

Automovilismo:

-Viernes, sábado y domingo Rally “Dia de la Bandera”. Con epicentro en Jesús María se correrá en la región la 4° fecha del calendario 2017 del Rally Cordobés.

Voley:

Masculino (Club Alianza)

-Alianza recibirá este viernes a Rivadavia de Villa María desde las 21:30 en Primera (8vos. De final, partido de vuelta).

-El sábado las categorías Sub 17, Sub 19, Sub 23 de Alianza serán locales desde las 12:30 ante Rivadavia de Villa María.

Femenino (Club Agraria)

-Este viernes desde las 20 Agraria recibirá a Poeta Lugones por la 2° fecha de División de Honor en categoría Primera.

-Mañana sábado las inferiores de Agraria serán locales desde las 9:30 ante Poeta Lugones.

Básquet: (Club Alianza)

-Desde las 20:30 Alianza recibirá este viernes a Unión Eléctrica en categorías U17 y Primera por una nueva fecha del Básquet Asociativo Primera A.

Rugby:

-El plantel M19 de Alianza se medirá el sábado ante La Tablada en el Aeroclub de Jesús María desde las 12:30.

Ciclismo:

-Sinsacate. El domingo se disputará la 3° y última fecha del Campeonato Sinsacatense MTB. Diego Péttina y Eric Rodríguez buscarán quedarse con el torneo. En la rama femenina, Carolina Maldonado se mantiene imparable.

Bochas:

-El domingo se llevará a cabo en el Club Sportivo Unión de Tronco Pozo el Gran Campeonato Extra de Bochas. Será en dos categorías. Por pareja a 4 puntos e individual por punto.