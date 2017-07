“Fue una vergüenza la conferencia de la auditoría”

El ex intendente Luis Grión declaró que el actual gobierno tiene “un odio visceral” contra su gestión: “Que dos años después sigan buscando cosas, engrandece mi figura”. Advirtió que el balance 2016 tiene un déficit de 20 millones de pesos y que “quieren tapar eso” con los datos de la deuda de 2015.

La conferencia de prensa realizada por el Gabinete de Brandán junto a los auditores de la UNC provocó un revuelo en la UCR que ahora sale a pedir explicaciones.

Según los funcionarios actuales, la auditoría contable hecha al 1 de octubre de 2015, da una deuda de 40 millones que heredó Brandán de la gestión anterior.

El ex Intendente Luis Grión esta mañana respondió a esos datos, negando ese nivel de deuda: “Convocar a una conferencia de prensa de urgencia para decir que yo generé 40 millones de pesos es una vergüenza. Es poco serio el accionar de los auditores, jamás convocaron a los tribunos de cuentas”.

“Además, no hay que mentir, aunque han hecho un deporte de la mentira. Que dos años después salgan con esto engrandece mi figura y mi gestión porque dilapidan recursos para ver qué me pueden encontrar, aunque por ahora no encontraron nada”, agregó.

Admitió que el acta de transferencia dice de una deuda de 14 millones y que “sus propios contadores auditaron y plantearon que era de 20”. “Ahora salen con que son 40 millones, es una vergüenza”, repitió.

Sobre las deudas de los juicios en contra que tiene el municipio, se refirió a los honorarios de los abogados que defendieron por el caso del Autódromo: “si hay honorarios que pagar, los generó Nanini y Brandán, eso una cifra millonaria. Vinieron a querer cobrar durante mi gestión, pero no íbamos a pagar eso porque es hipotecar las arcas municipales”.

Muy efusivo en sus declaraciones, Grión reiteró que “en la conferencia (del martes) no aclararon nada”.

“Pusieron en duda la capacidad de la Cra. Coseani; éstos que ni siquiera tienen un contador en la Secretaría de Hacienda”, relató.

Y dejó una ironía en su idea sobre la actitud que tiene la actual gestión para con él: “Están haciendo una encuesta en la que preguntan qué gestión es mejor, si la nuestra o la de Brandán. Esto no lo he visto jamás en mi vida. Parece el cuento de Blancanieves cuando a la reina mala le daban el espejito para que le responde quién es la más linda”.

Sobre el final, dejó entrever que esta conferencia se organizó “para tapar el déficit del balance 2016”.

“Tienen un odio visceral para conmigo. Andan buscando mil formas de agraviar y eso no los deja gobernar. El Tribunal de Cuentas le rechazó por segunda vez el balance 2016. Tienen un déficit de más de 20 millones de pesos. Esto ya va a salir a la luz y para tapar eso, vienen a plantear dudas con esta auditoría”.

Por último, dijo que “esta gestión ha recibido más dinero en obra pública que los tres últimos intendentes juntos”.

“Están viviendo un momento irrepetible, reciben cifras millonarias. ¡Aprovechen para transformar la ciudad, cosa que no pude hacer porque nunca nos dieron nada!”, concluyó.