Rige alerta por tormentas para toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas meteorológicos por "tormentas fuertes" y "abundantes precipitaciones" para cuatro provincias, entre las que se encuentra Córdoba.

El primer informe del organismo indica que: "el área de cobertura será afectada, entre la tarde y la noche de hoy, por tormentas, algunas localmente fuertes, que pueden provocar abundante caída de agua en cortos periodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".

El segundo aviso advierte que: " los valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 60 milímetros".

En tanto, Defensa Civil de Jesús María informó que "a raíz de las alertas que están en vigencia, la rotación de viento al sur tendrá algunas ráfagas fuertes a su llegada (para el sur provincial a media mañana, para el centro y las sierras a partir del mediodía)".

Además, brindó una serie de recomendaciones a la población:



- Evitar circular por la vía pública a la llegada del frente de Tormenta y durante el periodo de precipitaciones, resguardandose en un inmueble seguro por la posibilidad de la voladura de algún elemento.

- Controlar el estado de bocas de tormenta y desagües de las viviendas.

- Circular con precaución evitando hacerlo por rutas si no fuera necesario debido a la restricción de la visibilidad.

- Evitar ubicarse próximo a arbolado de gran porte, posteado o cartelería que pudiera llegar a caer. En caso de granizo no es recomendable resguardarse debajo de un árbol teniendo en cuenta que las ráfagas puede colapsar a este o sus ramas.

- Recordar que no se debe acumular escombros o materiales de construcción en los desagües de su vivienda y mucho menos en el cordón cuneta, ya que complicarían el normal escurrimiento del agua.

- En caso de encontrar un cable caído en la vía pública evite tocarlo y llamé inmediatamente al Obrador municipal 443790/791.