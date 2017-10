Los selectivos de la Liga ganaron y están en Cuartos del Provincial

Tiempo Deportivo 04/10/2017 Por Santiago Torres

Por la tercera fecha de la zona C, Sub 13 y Sub 15 vencieron a sus pares de la Liga de Laboulaye y clasificaron a los Cuartos de Final del Campeonato Provincial que se está disputando en Embalse. Este jueves comenzarán su camino en la etapa eliminatoria del certamen.