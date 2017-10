La Liga Colón, bien representada en Embalse

Mario Vicente, técnico de la Sub 13 campeona del Provincial de Embalse, Dylan Toranzo y Brian Kalimberg, jugadores de la Sub 15, visitaron Tiempo Deportivo luego de la destacada actuación de los equipos locales. Tras siete años, la liga local volvió a participar de este tipo de torneos.

Integrantes de los selectivos locales que cumplieron destacadas actuaciones en el Campeonato Provincial de ligas pasaron por los estudios de Radio Comunicar para dialogar con el equipo de Tiempo Deportivo sobre su actuación en Embalse.

Mario Vicente, director técnico de la categoría Sub 13 que fue campeón, expresó haber vivido este campeonato de manera muy especial.

Uno de los mas experimentados observadores de divisiones inferiores que tiene nuestra zona, tuvo la posibilidad de hacer dupla con Gerardo Alfaro (ex técnico de Sportivo Tirolesa y flamante ayudante de campo en Sarmiento de Junin, equipo de la Primera B Nacional).

Con el logro obtenido en esta categoría, la Liga Colón obtuvo su primer campeonato a nivel provincial.

Vicente describió minuciosamente como vivió la final frente a Canals, donde su equipo gano por penales. Ademas, reconoció el espíritu de superación de todos los integrantes de su plantel.







Por parte del plantel Sub 15, Dylan Toranzo (Polideportivo) y Brian Kalimberg (San Martin) expresaron la importancia de esta clase de torneos no solamente para competir, sino también para entablar amistades con jugadores con los que no comparten club.

Ademas, los integrantes del equipo que llegó hasta semifinales reconocieron la importancia de desplegar una idea de juego dentro del campo.