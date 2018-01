Soledad cerró la tercera noche ante 11 mil personas

"¿Canté dos temas y no me escucharon? ¿En serio?". Apenas iniciado el show, el público le hizo saber a Soledad que no se escuchaba en los parlantes lo que ocurría en el escenario. La cantante de Arequito sutilmente pidió explicaciones a quienes estaban en la consola.

Pese a esa situación, la Sole siguió el espectáculo que fue totalmente renovado pero que terminó a pura fiesta, como es su costumbre, aunque una hora más tarde de lo previsto por las demoras que se fueron dando en la grilla de la programación.

Reviví su actuación en Jesús María.