¿Por qué el Código de Participación Ciudadana salió sin consenso?

El ejecutivo promulgó y puso en vigencia el nuevo Código de Participación Ciudadana, legislación que reúne todos los institutos de democracia semidirecta que ya estaban establecidos en la Carta Orgánica Municipal.

El proyecto ingresó a fines de marzo y se debatió durante un mes.

El Código legisla la participación vecinal a través de Consulta Popular, Iniciativa Popular, Revocación de mandatos electorales, Referéndum, Audiencias, Padrinazgo, Voluntariado, Presupuesto Participativo, Consejo de Planificación Estratégica, Consejo de Vecinos, Banca del Ciudadano, Propuesta Ciudadana, Asamblea Ciudadana, Consejo Económico y Social, Veedor Ciudadano y Observatorio Democrático.

Para ello debió derogar siete ordenanzas sancionadas entre 2011 y 2015 que reglamentaban algunas de las mencionadas.

Descargar la ordenanza completa: 2153 - Código de Participación Democrática (1).doc





El Código fue aprobado por los cinco oficialistas y no tuvo el consenso de los bloques opositores, pese a la importancia de la reglamentación en la vida participativa de los ciudadanos caroyenses.

En la sesión se vivió un tenso cruce entre oficialistas y opositores.

Sergio Aguirre (Juntos por Colonia Caroya) dijo que “se maquilló la Carta Orgánica” y que hubo “muy poco tiempo” para analizar el proyecto, al que no consideró “consolidado” para aprobarlo el 11 de abril cuando se sometió a votación.

Para Amilcar Ñañez (UCR), “nació incompleto porque en el artículo 112 se debe anexar la Ordenanza de Centros Vecinales” ni la Oficina de Reclamos.

“El proyecto no ha tenido tiempo suficiente para ser tratado, se pidió más tiempo y en la Comisión tuvo despacho por mayoría. Pedimos asesoramiento externo, pero aceleraron los tiempos, por que debe haber algún apuro por alguna razón que se desconoce”, dijo en el recinto.

Al responder, la Concejal Melisa Díaz Heredia encendió la discusión al cuestionar que los concejales de la minoría faltan a las comisiones de trabajo.

“Que no asista a las Comisiones no significa que no trabaje el tema”, contestó Ñañez.

“Estamos con la conciencia tranquila y queríamos hacer un Código que realmente sirviera”, agregó Guillermina Biondi (UCR).

Hasta el intendente Brandán opinó sobre el tema: “En un mes fui a cuatro reuniones con los concejales y a algunos no los vi nunca; antes de hablar, hay que hacer un mea culpa; si prefieren su trabajo particular, no pidan más tiempo de debate de un proyecto”.