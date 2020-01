En tres días se detectaron más de 250 sitios en infracción por malezas altas

Entró en vigencia la nueva ordenanza y la Municipalidad está en condiciones de cobrar más de 700 mil pesos en multas a los propietarios que descuidan sus terrenos. Si en tres días no lo limpian, entran las cuadrillas municipales.

En los tres primeros días de aplicación de la nueva ordenanza que regula el desmalezado en Colonia Caroya ya se detectaron 250 infracciones y se labraron las actas correspondientes.

A diferencia de la legislación anterior, ahora, cuando se detecte un terreno con malezas de más de 30 cm ya está en infracción y corresponde la multa. La primera es de 3 mil pesos, pero se va duplicando si es reincidente.

Es decir, ya está en condiciones de cobrar 750 mil pesos de multa.

Cuando el Juzgado de Faltas notifica la sanción, además emplaza a que en 72 horas el propietario limpie el baldío; caso contrario, entrará una cuadrilla municipal para el desmalezado y el frentista deberá pagar por el servicio. Cada m2 se cobra 8 pesos.

Si lo limpia en ese plazo, se evita el costo del servicio, pero no se salva de la multa.

"Ya todos saben que tienen que tener los terrenos limpios, no podemos seguir intimando a que los limpien. Si hay malezas, hay infracción. Es como si alguien cruza el semáforo en rojo y lo intimemos a que la próxima vez no lo haga. Todos saben que no deben cruzar en rojo y si lo hacen, es infracción", dijo el Intendente Brandán cuando se aprobó la ordenanza hace una semana.

Cabe recordar que las malezas no pueden superar los 30 centímetros de altura y los predios tienen que estar libres de cualquier otro obstáculo o elemento que sea nocivo para la salubridad pública.

Además, el municipio tiene la potestad de solicitar una orden de allanamiento para hacer el mantenimiento forzoso a costa del propietario en aquellos predios o terrenos que se encuentren cercados.

Ejemplo:

Limpiar un terreno de 1000 m2 puede costar entre 1500 y 3000, cada 15 días, dependiendo del valor que cobre el desmalezador particular.

Si lo hace la Municipalidad, son 8 mil pesos (1000m2 x $8) más la multa de 3 mil pesos.