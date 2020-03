Súper Uno: aún sin cobrar la indemnización, una familia pide ayuda para pagar deudas

Los despidos masivos en el Súper Uno, ocurridos en noviembre de 2018, destruyeron la economía familiar de muchas personas que dependían de ese trabajo y que todavía no cobraron los meses trabajados ni las indemnizaciones.

Es el caso de Ángel Pinto, que entró a trabajar en 1982 con la firma de los hermanos D´olivo y hoy, con 61 años, solo puede esperar hacer alguna "changuita" junto a su hijo.

La situación económica de la familia nunca pudo recuperarse después de aquella decisión empresarial de liberarse de 60 empleados sin pagarles nada.

"Estamos re mal. Mi esposo y mi hijo están haciendo trabajos de pintura. Pero no hay trabajo, vamos haciendo changuitas, pero no alcanza para pagar alquiler. Tenemos el gas y el agua cortada hace mucho. El dueño de la casa nos está aguantando. Le debemos 50 mil pesos", dijo Zulema, la esposa de Ángel.

Además, tienen una deuda de 11 mil pesos de agua y otros 22 mil pesos de gas.

"Necesitamos, al menos 33 mil pesos, para pagar eso y que el dueño de la casa nos siga aguantando", dijo entre lágrimas.

"Nuestra salud se deteriora. No estoy tomando remedios, no tengo mutual, no tengo como comprarlos. Luchamos para mantener la luz porque es lo único que podemos. El mundo se nos vino al suelo. Hace más de un año que no podemos recuperarnos", agregó.

Cómo ayudar.

La familia Pinto va a hacer empanadas árabes, criollas dulces y saladas para este fin de semana.

Se pueden encargar para el viernes a la noche, para el sábado al mediodía o para el sábado a la noche.

La docena cuesta 250 pesos.

Zulema vive en calle 43 al 1922. El teléfono fijo es 467286. El celular 15479466.