El testimonio de una mujer recuperada de Covid que no creía en el virus y terminó en terapia con necesidad de plasma

Liliana Bianconi superó la enfermedad después de pasar varios días en cuidados intensivos en la clínica Jesús María. "Les digo a todos que se cuiden, esto no es solo una gripe fuerte".

El pasado viernes recibió el alta médica Liliana Bianconi, una mujer de 65 años que padeció el Covid al punto de estar en terapia intensiva y requerir plasma.

La mujer se contagió junto a casi toda la familia, pero sus síntomas empezaron a agravarse: cuando le costó respirar, llamó a Defensa Civil y la trasladaron a la clínica Jesús María, donde estuvo en sala común y cuatro días en UTI.

"Quiero agradecer a todos los que se preocuparon, los que me tuvieron en oración y a los médicos", comenzó diciendo.

Liliana tiene a su hermana internada en Río Tercero, también contagiada desde el mismo nexo epidemiológico. El resto de la familia no tuvo síntomas fuertes.

"Me ponía a pensar en no creer en esto, que era una gripe fuerte y nada más. No podía creer que era tanto así como se decía en las noticias, pero sí lo es", concluyó.