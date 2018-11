Súper Uno confirmó que está en convocatoria de acreedores

El Vicepresidente de Súper Uno, Daniel D´olivo, desmintió varias de las versiones que se dijeron durante la semana con respecto al cierre de los dos supermercados.

En una charla "off the record" -no puede hacer declaraciones públicas- confirmó que la empresa entró en concurso de acreedores y que la situación ya está en manos de la justicia a quien deben presentar dentro de 10 días toda la documentación económica y financiera, además del listado de deudores y acreedores.

D´olivo también aseguró que durante el fin de semana pasado se había decidido no abrir las puertas el lunes, pero necesitaban el cobro de algunos pagos para hacer frente a otras deudas, situación que no ocurrió, derivando en el despido de un momento a otro de 63 empleados.

Consideraron desde la firma que sería una irresponsabilidad hacer trabajar a los empleados otro mes más sin dinero para pagarles, como justificativo a la medida del cierre.

Uno de los dueños del supermercado, abierto a dialogar en plena vereda con Radio Comunicar, también desmintió otras versiones, como la del vaciamiento del supermercado o la salida de la familia de la ciudad.

Sobre el concurso de acreedores, afirmó que las opciones son dos: sanear la empresa y pensar en la posibilidad de reabrirla -la menos probable- o la venta de los dos supermercados.

Dijo que ya habló con varios interesados en la adquisición del Súper Uno, pero eso ocurrirá cuando la Justicia lo decida.

Luego, la esposa de un trabajador despedido le pidió los sueldos de octubre, a lo que D´olivo le manifestó que no hay disponibilidad monetaria en la firma y que tampoco puede pagarles con mercadería, ya que todo ahora está en resguardo judicial, según el empresario.

Igualmente prometió que serán los primeros en cobrar cuando se normalicen las cuentas.

Posteriormente, habló con el abogado del Centro de Empleados de Comercio y tras un cruce de palabras, quedaron en que los trabajadores seguirán pacíficamente bloqueando la salida de mercadería.

¿Qué pasó antes?

La mañana comenzó convulsionada con los empleados de Súper Uno.

Mientras el Ministerio de Desarrollo Social los entrevistaba en la Municipalidad para ofrecerles ayuda económica, en las puertas de las oficinas del súper retiraban bebida y eso motivó diferentes filmaciones y fotos que se viralizaron. Es que los empleados están frente a los portones para evitar un vaciamiento del supermercado.

Sin embargo, el propio Daniel D´olivo explicó que se trataba de un pedido de una peña que había reservado esa mercadería hace 10 días.