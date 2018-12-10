Quedaron 30 propuestas para votar el Presupuesto Participativo 2019

La plataforma de votación online del Presupuesto Participativo ya está disponible en la web de la Municipalidad de Colonia Caroya.
Para ingresar, hay que entrar al siguiente enlace.
Los vecinos de la podrán votar hasta el día domingo 23 de diciembre las propuestas organizadas en votos de proyectos por zona y para toda la ciudad.
El sistema posee medidas que evitan la repetición de votos desde una misma dirección de IP. Se exige ingresar el DNI, el cual será contrastado con el padrón vigente.
Las propuestas por zona son:
1. SEDE CENTRO VECINAL JUAN PABLO II FINALIZACIÓN OBRA - ZONA 1 OESTE
2. CENTRO VECINAL MALABRIGO - FINALIZACIÓN OBRA - ZONA 1 OESTE
3. SENDA PEATONAL Y / 0 VEREDA EN CALLE MARCOS PERDÍA - ZONA 1 OESTE
4. PROYECTO, DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA DE PUESTO VIEJO - ZONA 2 RURAL
5. SEDE CENTRO VECINAL PUESTO VIEJO - ZONA 2 RURAL
6. PLAZA BARRIO TRONCO POZO - ZONA 2 RURAL
7. SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CENTRO VECINAL VIEJOS VIÑEDOS - ZONA 3 URBANA 0ESTE
8. RENOVACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN CENTRO VECINAL REPÚBLICA DE ITALIA - ZONA 3 URBANA 0ESTE
9. REFUNCIONALIZACIÓN DE PLAZA Y APERTURA DE CALLE 41 EN CENTRO VECINAL REPÚBLICA DE ITALIA - ZONA 3 URBANA 0ESTE
10. SEDE CENTRO VECINAL CRISTO REY - ZONA 3 URBANA 0ESTE
11. CORDÓN CUNETA PLAZA CRISTO REY - ZONA 3 URBANA 0ESTE
12. ILUMINACIÓN LED 2) ESPACIO VERDE P/CONSTRUCCIÓN UNA PLAZA Y FUTURA SEDE SALÓN USOS MÚLTIPLES CENTRO VECINAL SAN FRANCISCO DE ASÍS - ZONA 4 URBANA ESTE
13. CONSTRUYENDO FUTURO (SALÓN USOS MÚLTIPLES) BARRIO GIACHINI - ZONA 4 URBANA ESTE
14. APERTURA CALLES 42, 43 41 EN BARRIO GIACHINI - ZONA 4 URBANA ESTE
15. SALÓN VECINAL BARRIO RENE FAVALORO - ZONA 4 URBANA ESTE
16. NOMENCLADORES EN CENTRO VECINAL RENE FAVALORO - ZONA 4 URBANA OESTE
17. LUMINARIAS LED EN CALLES DE CENTRO VECINAL RENE FAVALORO - ZONA 4 URBANA OESTE
18. BAÑOS PÚBLICOS DETRÁS DEL BAR CASTELLO - ZONA 4 URBANA ESTE
19. ASFALTO CALLE 47 Y 48 DESDE CALLE BONORIS (S) HASTA CALLE PEDRO PATAT - ZONA 4 URBANA ESTE
20. ENTUBADO CALLE 41 DALMACIO CADAMURO - ZONA 4 URBANA ESTE
21. LUMINARIAS LED EN CALLES BARRIO SAN AGUSTÍN - BARRIO SAN AGUSTÍN - ZONA 4 URBANA ESTE
Las propuestas para generales para toda la ciudad son:
1. PLAN INTEGRAL DE DISEÑO URBANO CON PAVIMENTADO DE CALLES POR SISTEMA ABSORBENTE
2. SINCRONIZACIÓN DE SEMÁFOROS EN AV. SAN MARTÍN - ONDA VERDE / ONDA VERDE EN SEMÁFOROS DE AVENIDA SAN MARTÍN / SEMÁFOROS INTELIGENTES EN AV. SAN MARTÍN
3. CAMBIO Y MEJORA DE ILUMINACIÓN EN AV. SAN MARTÍN / RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
4. PLAN INTEGRAL DE ZOONOSIS / CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
5. OBRAS DEPORTIVAS: a) COMPLEJO DEPORTIVO EN PREDIO DEL AUTÓDROMO CAROYA b) PILETA DE NATACIÓN EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y TECHADO DE GRADAS
6. OFICINA DE INFORMES Y TURISMO EN PLAZA NICOLÁS AVELLANEDA
7. INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS EN EL ESPACIO URBANO Y PRIVADO
8. TERMINAL DE ÓMNIBUS OFICINA PÚBLICA DE TRANSPORTE: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA
9. ECÓGRAFO: INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA Y PREVENCIÓN DE SALUD EN ESCUELAS PRIMARIAS