Una ex empleada municipal denunció haber sufrido acoso

Una ex empleada de la Municipalidad de Jesús María denunció públicamente haber sido víctima de acoso por parte de un compañero de trabajo.

Larisa Monetto, reveló que en noviembre de 2016 cansada de las situaciones que vivía y al sentirse desprotegida decidió renunciar. Hoy, apoyada por distintas mujeres de agrupaciones locales, hizo visible su caso.

El empleado "me mandaba mensajes, me filmaba y me sacaba fotos. Luego, me declaró su amor", contó en una entrevista con Fm Comunicar.

Las actitudes de acoso no cesaban y en ese entonces Larisa optó por presentar un informe en la Municipalidad y denunciar el caso ante la Justicia.

"Cuando fui a hacer la denuncia no me la quisieron tomar porque no podían encuadrar el hecho bajo ninguna figura", relató.

Finalmente, a ambos los cambiaron de puesto. Ella bajo tratamiento psicológico brindado por la Municipalidad continuó un tiempo en otra área, mientras que al empleado acusado "lo ascendieron de puesto" y lo trasladaron al vivero", según contó la víctima.

Para Larisa, las autoridades municipales no actuaron de manera correcta y todo derivó en su renuncia.

"Necesito que se haga justicia, que se tomen medidas con respecto a esta persona", exclamó la mujer que esta semana presentó un comunicado respaldado por Isadora Jesús María, Vivas Nos Queremos y Sí Mujer.

Además, tras hacer público su caso, fue recibida en la Municipalidad por la intendenta y otras funcionarias. "Me dijeron que iban a tomar cartas en el asunto", declaró.