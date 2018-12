La jueza aún no autorizó la reapertura de Súper Uno

Una nueva audiencia se realizó esta mañana en el Ministerio de Trabajo en el marco del conflicto -ahora judicializado- de Súper Uno.

Se esperaban importantes novedades, pero aún no ocurrió lo que una de las partes espera: la reapertura del supermercado y la incorporación de todos los despedidos.

La Jueza y el Síndico que llevan la administración de la firma, que entró en concurso de acreedores, aún no resolvieron el posible alquiler del inmueble a la firma Cordiez, la más interesada en activar el local.

"Las tratativas con una empresa no concluyeron. Nosotros pedimos la incorporación de la totalidad de los despedidos, es algo que solicitamos y no se negocia. Si no existe eso, no puede haber ninguna continuidad de explotación comercial", advirtió el Dr. Daniel Rizzi.

Por otra parte, el Sindicato pide el pago de los salarios de octubre y noviembre.