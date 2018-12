Denuncian por acoso al director del Hospital Vicente Agüero y piden su destitución

El director del Hospital Regional Vicente Agüero, Dr. Carlos Luna, fue denunciado públicamente por acoso sexual y laboral.

Las acusaciones son de empleadas y ex empleadas del nosocomio y se dieron a conocer a través de un comunicado que leyeron este jueves referentes de distintas agrupaciones de mujeres en el ingreso al centro de salud.

Si bien desde las organizaciones, decidieron resguardar la identidad de las denunciantes, dieron algunos detalles de los hechos por los que se lo acusa a la máxima autoridad del hospital. También involucran al Jefe de Personal, Fernando Pedernera.

Según afirmaron a través del documento, las denuncias ya fueron radicadas ante la Fiscalía local y hay otros expedientes abiertos en Deán Funes por las mismas acusaciones.

Ante la presencia de los medios locales, manifestaron su repudio por dichos casos y exigieron al Ministerio de Salud “la inmediata destitución” del director del hospital.

También solicitaron “protección a la víctimas por parte de Alejandra Vigo y Claudia Martínez quienes representan a la Provincia de Córdoba en materia de género”.

El comunicado

Las Organizaciones que luchamos en contra de la Violencia de Género acompañamos a las mujeres víctimas de violencia sexual y laboral por parte del Médico y actual director del Hospital Regional Vicente Agüero señor Carlos Alberto Luna, quien posee una cantidad de denuncias que han sido realizadas por empleadas y ex empleadas ya despedidas o confidencial traslado a otros Hospitales para priorizar así su seguridad y estabilidad laboral.



Ante la impunidad con la que se maneja el victimario respaldado por el poder político que lo acompaña hace más de un año una de las victimas decidió denunciarlo a él y también al Jefe de Personal Fernando Pedernera debido a que en el período de tiempo que trabajó en la institución sufrió acoso sexual y laboral por parte de ambos. La denunciante comenzó a trabajar como administrativa y al no acceder a los “favores sexuales“ requeridos por el aquí denunciado trabajó durante el último tiempo en el sector de ropería llegando al punto de ser despedida sin causa, no se respetaron los canales legales con lo cual no recibió carta documento alguna sólo le entregaron una hoja A 4 firmada. Solicitamos por lo aquí expuesto que se la reintegre al puesto en el que que se desempeñaba.



Luego de su despido y denuncia formal comenzó a sufrir violencia institucional, golpeó muchas puertas, hasta la del Ministro de Salud Francisco José Fortuna, sin obtener una respuesta por su parte. Comenzó a tomar contacto con otra de las mujeres que lo denunció y ambas llevan sus causas adelante, los números de expediente son: 1994/18 por acoso sexual, en el mismo expediente hay adjuntadas más denuncias de otras mujeres por acoso sexual y laboral 2095/2018. En la Localidad de Dean Funes donde se desempeñaba años atrás los números de expedientes son: 1427760, 1751914/18, 1804484.



Ante todas estas causas nos preguntamos: ¿Es una persona apta para estar en un cargo de poder? Donde evidentemente ejerce violencia sexual y laboral hacia las empleadas, en reiteradas oportunidades, haciendo uso y abuso del cargo que ocupa. Exigimos al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba la inmediata destitución de sus funciones, el control de causas de esta índole y pedimos protección a la Víctimas por parte de Alejandra Vigo y Claudia Martinez quienes representan a la Provincia de Córdoba en materia de género.

Ante estos casos nos movilizamos y unimos como organizaciones apoyando a mujeres que no obtienen respuestas en las instituciones que deberían hacerlo. Desde Si Mujer, Vivas Nos Queremos Jesús María-Colonia Caroya e Isadora Jesús María, repudiamos la impunidad con la que se maneja el Director del Hospital Vicente Agüero señor Carlos Luna y la complicidad y manejos que hacen que aún se desempeñe hoy en el cargo.



Solicitamos la aplicación de la Ley 26.485 Ley de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Por último, convocamos a más mujeres que hayan sufrido o sufran actualmente acoso laboral y/o sexual por parte de este sujeto y por parte del jefe de personal señor Fernando Pedernera a acercarse a las organizaciones y poder realizar así las respectivas denuncias, les aseguramos total discreción y acompañamiento ya que sabemos que él desde su situación de poder continúa denigrando y maltratando mujeres respaldándose y valiéndose de su cargo.