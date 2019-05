Campaña e inauguraciones: los dos días donde se puede hacer todo

Colonia Caroya elegirá Intendente, concejales y tribunos de cuenta el domingo 7 de julio.

En estos últimos dos días, hubo propaganda e inauguraciones, pese a las prohibiciones que rigen desde las Leyes que regulan los comicios.

Por un lado, la Ley Electoral Provincial establece que la campaña proselitista de los partidos políticos debe comenzar 45 antes del día de la veda -viernes 5 de julio-, por lo tanto, desde el 21 de junio ya puede haber propaganda partidaria.

Así lo hizo Cambiemos, que el mismo martes empezó a distribuir pasacalles y algunos videos por las redes sociales. Mañana jueves hará su acto de lanzamiento.

En tanto, la Carta Orgánica de Colonia Caroya dice que "no podrá realizarse publicidad oficial ni inauguración oficial de obras durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores a la elección ordinaria de autoridades municipales". Ese dato temporal no es el mismo de la Ley que habla de la campaña. Brandán ya no puede hace actos de inauguración desde el 23 de mayo.

Las diferencias entre la campaña y la prohibición de la Carta Orgánica deja dos días "ventana" donde puede haber propaganda y el Intendente puede inaugurar cosas (ayer y hoy).

Ninguno está en infracción, aunque debieron revisar la legislación para darse cuenta que no valía ninguna denuncia hacia el otro.