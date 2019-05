Súper Uno: cruce de Cartas Documento en la previa a una nueva audiencia

Un cruce de Cartas Documentos pone más tensa la situación en el conflicto de Súper Uno a pocas horas de una audiencia clave.

El 20 de mayo, el Presidente de la firma, Raúl D´olivo, envió una intimación a la trabajadora despedida Natalia Bustos por "reiteradas publicaciones que contienen agraviantes acusaciones totalmente falsas, inverosímiles y desafortunadas".

Asimismo, la acusa de difundir sin más otro objetivo que "dañar y mancillar nuestro buen nombre y honor".

Le dio 48 horas para ratificar o rectificar sus publicaciones en Facebook.

La Carta Documento fue respondida con otra: Natalia Bustos envió a D´olivo una intimación para pagar los sueldos adeudados y las indemnizaciones.

"Su accionar tiende a censurar el reclamo y clamor de los trabajadores. No nos callará. No cederemos ante sus torpes intentos de silenciarnos. Usted no tiene potestad alguna para exigir nada. Es más, yo le exijo que pague a los trabajadores lo que nos debe. En cuanto a mi Facebook, lo que publicaré es su ilegítima e improcedente intimación y mi respuesta", respondió Bustos al Presidente de la empresa.

La tensa situación se da a horas de una nueva audiencia: mañana a las 10 en el Ministerio de Trabajo Delegación Jesús María, la mutual interesada en administrar los supermercados debería presentar sus avales y su plan de trabajo y reincorporación de empleados.

Los trabajadores despedidos hace más de seis meses convocaron a una concentración en el lugar mientras se realiza el encuentro con el representante del Ministerio.