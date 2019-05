Luis Grión tildó de "fracaso" a la gestión de Brandán sobre el tratamiento de basura

El ex intendente salió a cuestionar las últimas declaraciones del actual mandatario, que había recordado el juicio por un incendio de septiembre de 2011. Dijo que la Municipalidad no es responsable por lo que ocurrió.

El anterior intendente Luis Grión se sumó a la polémica por el tratamiento de residuos y la situación del basural.

Hace una semana, el candidato Matías Peralta Cruz lo había mencionado en su lanzamiento de campaña y Gustavo Brandán salió a responderle.

"Se han hecho obras importantes y se está regularizando. No está como en el 2011, época donde era tan nefasto como estaba el lugar que hubo un incendio que nos ha llevado a un juicio donde a la Municipalidad la demandan por 57 millones de pesos", dijo el mandatario.

"Es la herencia que nos dejaron quienes administraban la Municipalidad ese año", declaró.

Grión pidió aclarar desde su conocimiento como anterior mandatario y Secretario de Gobierno en el momento en que ocurrió el incidente.

"Cuando hay un fracaso manifiesto como ocurre en esta gestión con el basural, lo mas simple es culpar a la gestión anterior. Por falta de recursos no puede decir nada porque ha recibido una monstruosidad, pero quiero decir que los perjudicados inician una demanda, pero no dicen que los letrados de los demandantes hacen una pericia, nos notifican e intervino Bomberos a través de Juan José Nievas, el único que hizo un informe sobre dónde surgió el fuego. El informe es lapidario, asegura que no se inició ni en el basural ni en el depósito de cárnicos. Se habría iniciado en un predio colindante, propiedad de uno de los demandantes. No sé por qué ahora dicen que el municipio puede pagar esa cifra cuando toda la documentación del expediente indica que no hay responsabilidad municipal", dijo.

Y agregó: "Es poco serio decir que el basural hoy está así por algo que ocurrió hace ocho años. A veces hay que hacerse cargo".