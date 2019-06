La Cooperativa debe retirar de la vía pública unos 180 postes de fibra de vidrio

Son los que se hicieron en la fábrica que quedó en la polémica tras la denuncia del actual Presidente del Consejo de Administración. No resisten ni el 50 por ciento de lo que deberían. Tendrán que colocar de cemento.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María dio la orden de retirar de la vía pública unos 180 postes de fibra de vidrio que se habían colocado en los últimos meses.

La directiva se dio después de un informe de ERSEP que indica que esas columnas hechas en la fábrica que tenía la Cooperativa y que fue denunciada por el actual Presidente de la entidad, José Antonio Chalub, por no estar habilitada.

"No están autorizados para redes eléctricas y tenemos que retirarlos. Eso demanda cuadrillas con camiones, grúas y la construcción del poste de cemento nuevo para sustituirlo", dijo Chalub.

Las tareas para el recambio de la postación irregular demandarán unos tres meses y el costo operativo para la Cooperativa será de entre 6 y 7 millones sin contar las nuevas columnas.

"Esto no es algo caprichoso, sabíamos que no iba a ser aprobado. A finales de enero mostramos la prueba mecánica y no soporta ni la mitad de peso de lo que exige EPEC. Era inevitable que esto pase", agregó Chalub.