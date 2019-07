Matías Peralta Cruz: "Vamos a ser una oposición constructiva"

En un clima de disgusto por el resultado de las elecciones, Matías Peralta Cruz se mostró optimista con el futuro de Cambiemos Colonia Caroya.

Destacó que su espacio se construyó "entre todos y así vamos a seguir trabajando. Estoy convencido de que hay gran capacidad humana y tenemos un gran potencial", afirmó.

Sobre los resultados de los comicios, señaló: "Pensábamos que iba a ser mas parejo, habíamos trabajado un montón. Sabíamos que no era fácil, que no teníamos demasiados recursos, pero estoy con la conciencia tranquila de que dejamos todo en la cancha y que llegamos a todos los vecinos; no alcanzó pero sabemos que esto no termina acá".

El candidato opositor y concejal electo dijo que el bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante será "una oposición lo más constructiva posible, pensando en el futuro de la ciudad".