Fernando Arrieta, el vecino de Malabrigo que inició la protesta exigiendo agua y energía para vecinos de calle 128 de Malabrigo, sigue encadenado en plaza San Martín de Córdoba.

Según lo publicado por el medio digital "Hablando claro", volvió a acusar al Intendente Brandán de actuar "con maldad" al decir que le cortaron "el agua de la manguera con la que le daba a los niños".

"Si no nos ayudan acá, yo me voy a ir a Buenos Aires y me voy a encadenar y voy a pedir una huelga de hambre definitiva. No pienso comer hasta que no venga Macri y le transmita todo esto. Y si no quiere venir, voy a morir por una causa justa", expresó.

