El sector vitivinícola y gastronómico influyó para evitar la Tolerancia Cero

La Cámara Comercial, Industrial, Agropecuaria y de Servicios de Colonia Caroya influyó para que los concejales no avancen en la "Tolerancia Cero" de alcohol al volante en la ciudad.

Las autoridades de la entidad que nuclea a los comerciantes -especialmente gastronómicos- se reunieron con los ediles y hasta con el propio intendente para manifestar su preocupación ante la iniciativa de la Secretaría de Control y Fiscalización, que a fines de abril pidió unificar criterios con la Provincia.

"Lo percibimos como algo desfavorable para el sector vitivinícola y gastronómico. No quiere decir que estemos a favor del consumo desmedido de alcohol, pero no sirve la situación extrema de llevarlo a cero, cuando todos sabeos que una copa de vino viene bien para acompañar las comidas y eso no le quita sentidos ni reflejos al conductor", dijo Alberto Nanini, presidente de la Cámara.

Nanini llevó la voz de los dueños de bodegas y restaurantes para pedir que no aprueben la "tolerancia cero".