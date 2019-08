Marcharon en las calles de Jesús María pidiendo justicia por Wanda Navarro

A un año del crimen de la joven, su madre, Stella Tévez aseguró que "el dolor sigue como el primer día". Acusó de "demasiado lenta" la investigación por la causa de su hija. La Fiscalía aún no le ha dado respuestas sobre qué pasó el día de su muerte.

Este domingo hizo un año del hallazgo del cuerpo sin vida de Wanda Abigail Navarro, asesinada cruelmente entre el 23 y el 24 de agosto del 2018.

Su familia y allegados marcharon por el centro de Jesús María pidiendo justicia por el esclarecimiento del crimen.

La jovencita tenía 15 años, había salido de su casa para ir caminando al colegio y nunca regresó. A los dos días fue hallada asesinada en un campo ubicado dentro de estancia La Florida.

Por ahora el fiscal a cargo de la causa, Guillermo Monti, dispuso la detención de tres hombres mayores de edad, acusados de haber participado del asesinato.

"Ojala se pudran en la cárcel", expreso con impotencia Stella Tevez, mama de Wanda, refiriéndose a quienes se encuentran arrestados en prisión preventiva en el complejo carcelario de Bouwer.

Hace un año que Stella visita Tribunales para obtener algún dato de lo que paso con su hija, sin embargo la Fiscalia maneja la investigación con total hermetismo.

"La Justicia esta demasiado lenta y no me dan respuesta de nada. Ellos dicen que investigan pero yo no lo veo".