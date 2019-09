La carta de Chalub tras la renuncia a la Cooperativa

Después de presentar la renuncia al Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos, José Antonio Chalub escribió una carta que publicó en su cuenta de Facebook.

ME VOY SABIENDO QUE PUSE LO MEJOR DE MI EN LA COOPERATIVA

Estas lineas van dirigidas a todo aquel que todavía cree en que este país puede cambiar para mejor...

Decidí presentar mi renuncia como presidente de la Cooperativa porque no aguanto más presiones y falta de apoyo por parte de los consejeros.

Me dejaron solo en este proceso de transformación, transparencia y renovación que puse en marcha cuando llegué.

Me voy, agradecido enormemente con los empleados de "la Coope", esos que siempre me bancaron y me pidieron que no afloje.

Así como también con aquellos pocos consejeros que me siguieron en esta renovación que impulsamos con tanto esfuerzo.

Estos meses no fueron fácil pero hicimos mucho, logramos sanear las cuentas y reestructurar deudas que se venian arrastrando desde gestiones anteriores.

Pero nunca dejamos de pagar sueldos ni a los proveedores, algo que cuando llegué estuvo a muy poco que sucediera.

Casi tuvimos que soportar la experiencia de no poder pagar los salarios y no cumplir con las obligaciones que teníamos con nuestros proveedores.

Pero pudimos equilibrar las cuentas sin tener que vender propiedades o terrenos.

Lo hicimos administrando y poniéndole todo el esfuerzo para que cada peso rinda y vaya donde tenía que ir.

Espero que mi paso por la institución no haya sido en vano, mostré a la sociedad lo que sucedía y sucede dentro de una Cooperativa que es de todos.

Lamentablemente hay personas que les molestó mi persona "Jose Chalub" por mi forma de enfrentar la verdad, trataron de ensuciarme pero estoy seguro de algo, sigo caminando por mi ciudad con la frente en alto y orgulloso de quien soy y de la familia que tengo.

Muchas gracias a todos y como siempre estoy a disposición de quien me necesite y quiera trabajar para mejorar y cambiar el futuro.

JOSE ANTONIO CHALUB