Una multitud asistió este fin de semana a la 72º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Jesús María.

Según datos oficiales, entre el viernes y el domingo se vendieron 37 mil entradas, 5 mil más que la edición anterior.

Pese a la crisis económica, el público local y de diferentes provincias colmaron el inmenso predio de Bº Malabrigo.

El clima fue fundamental: el viernes, la máxima no alcanzó los 20ºC, pero el sábado llegó a 24º5 C y hoy domingo, a 32º4 C.